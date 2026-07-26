Tragédia

Bombeiros retiraram a vítima da água e iniciaram manobras de reanimação na faixa de areia. Apesar dos esforços, o homem morreu no local.

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu afogado na tarde deste domingo (26), na Praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) retirou a vítima da água desacordada. Em seguida, os militares iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) ainda na faixa de areia.

Vídeos gravados por testemunhas registraram a tentativa de salvar o homem, afogado na Ponta Negra. Enquanto os bombeiros realizavam o atendimento, um banhista fez uma oração em voz alta. Além disso, dezenas de pessoas acompanharam a cena com apreensão.

Logo depois, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local para reforçar o atendimento. No entanto, a vítima não resistiu e morreu.

O afogamento provocou comoção entre os banhistas. Muitos permaneceram na praia enquanto as equipes tentavam reanimar o homem.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima. Além disso, a Polícia Civil ainda apura as circunstâncias do afogamento.

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