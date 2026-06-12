Operação

Jovem foi atingida com um soco ao tentar impedir que a mãe fosse agredida.

Nova Olinda do Norte (AM) – Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (12/06) pelo crime de lesão corporal praticado contra a própria enteada, uma jovem de 19 anos. A agressão ocorreu no bairro UEA, no município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

A captura do agressor faz parte das ações da Operação Mulher Segura, uma grande mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com o objetivo de combater de forma rigorosa a violência doméstica e os crimes contra a mulher em todo o país.

Jovem virou escudo para proteger a mãe

De acordo com o delegado Bruno Rafael Nunes, titular da 47ª DIP, as investigações tiveram início de forma imediata após a jovem de 19 anos comparecer à unidade policial para registrar a ocorrência e pedir socorro. No local, ela revelou o histórico de terror que a família vinha enfrentando dentro de casa.

“A vítima relatou que sua mãe vive constantemente em um ciclo de violência doméstica praticada pelo companheiro. Na ocasião, ao tentar impedir que a genitora fosse agredida mais uma vez, a jovem tentou intervir e acabou sendo atingida por um soco desferido pelo padrasto”, informou o delegado Bruno Rafael.

Prisão no trabalho e medidas protetivas

Diante das informações apresentadas e dos elementos colhidos durante o depoimento, os policiais civis iniciaram buscas rápidas para localizar o suspeito antes que ele saísse do perímetro urbano.

“O indivíduo foi encontrado em seu local de trabalho, onde recebeu voz de prisão em flagrante. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis”, destacou a autoridade policial.

Em razão da gravidade dos fatos e do histórico de agressões na residência, foram solicitadas medidas protetivas de urgência em favor da jovem e também de sua mãe, visando resguardar a integridade física e psicológica de ambas. O homem responderá pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, passará por audiência de custódia e permanecerá detido à disposição da Justiça.

Leia mais:

VÍDEO: Torcedores trocam socos ao vivo na TV após estreia da Copa do Mundo