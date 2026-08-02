Buscas

Famílias receberam informações de que as duas jovens, desaparecidas desde sexta-feira, foram vistas na capital de Rondônia.

Manaus (AM) – As adolescentes Giovanna Yasmin e Giovanna Menezes, ambas de 17 anos e desaparecidas desde a manhã da última sexta-feira (31), em Manaus, teriam sido vistas na rodoviária de Porto Velho (RO). A informação foi repassada às famílias, que agora acompanham as novas pistas sobre o possível paradeiro das jovens.

Segundo familiares de Giovanna Menezes, testemunhas relataram que as duas adolescentes foram vistas juntas na rodoviária da capital de Rondônia. A informação ganhou força após um motorista de transporte alternativo informar que levou as jovens até o local e registrar uma fotografia delas. A imagem foi entregue à família, que segue verificando a autenticidade das informações junto às autoridades.

As investigações continuam para confirmar se as adolescentes realmente chegaram ao estado de Rondônia.

Desaparecimento ocorreu após saída para a escola

De acordo com a mãe de Giovanna Menezes, Ruberleide Menezes, a filha saiu de casa normalmente para ir à escola utilizando o transporte escolar.

Ao perceber que a adolescente não havia chegado à instituição de ensino, a família buscou imagens de câmeras de segurança da região.

Os registros mostram que Giovanna desembarcou por volta das 6h35, mas não entrou na escola. Na calçada, ela encontrou a colega Giovanna Yasmin e as duas seguiram caminhando pela Praça Nossa Senhora de Nazaré, em direção ao bairro Cachoeirinha, onde desapareceram do alcance das câmeras.

No momento do desaparecimento, ambas usavam o uniforme escolar na cor verde.

Famílias pedem ajuda para localizar adolescentes

As buscas continuam e contam com o apoio de campanhas divulgadas nas redes sociais. As famílias pedem que qualquer informação sobre o paradeiro das adolescentes seja comunicada imediatamente às autoridades ou aos familiares.

Os contatos disponibilizados são:

Família: (92) 98554-3039 / (92) 98592-4778 / (92) 99445-2299 / (92) 98510-6060

(92) 98554-3039 / (92) 98592-4778 / (92) 99445-2299 / (92) 98510-6060 Disque-Denúncia (SSP-AM): 181

181 Polícia Militar: 190

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