Virginia Fonseca, de 27 anos, foi surpreendida nesta sexta-feira (12) ao receber um buquê com centenas de flores enquanto está em Nova York, nos Estados Unidos. A influenciadora viajou ao país para acompanhar a cobertura da Copa do Mundo 2026.
Além disso, o presente chamou atenção nas redes sociais por ter sido entregue justamente no Dia dos Namorados, o que aumentou as especulações entre os fãs.
Buquê com 250 rosas chama atenção em Nova York
A influenciadora recebeu cerca de 250 rosas vermelhas em um gesto romântico que rapidamente viralizou. Segundo informações apuradas pela Quem, o presente está avaliado em aproximadamente US$ 2,1 mil, o equivalente a cerca de R$ 11,1 mil na cotação atual.
Dessa forma, internautas passaram a apontar o jogador Vini Jr. como possível remetente do buquê, já que os dois viveram um relacionamento recente.
Vini Jr. comenta publicação de Virginia
Apesar de não confirmar o envio das flores, Vini Jr. interagiu com a publicação de Virginia nas redes sociais. O jogador deixou um emoji de coração na foto da influenciadora, o que aumentou ainda mais os rumores sobre uma possível reconciliação.
O casal anunciou o fim do relacionamento no dia 27 de maio, após cerca de oito meses juntos. No entanto, a recente interação reacendeu as especulações entre fãs.
Virginia reage ao presente surpresa
Ao receber o buquê, Virginia comentou sobre a surpresa e demonstrou surpresa com o gesto.
“Confesso que por essa não esperava, mas gostei”, contou ela.
Além disso, a reação da influenciadora também repercutiu entre seguidores, que seguiram comentando sobre a identidade do remetente do presente.
(*) Com informações da QUEM
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