reconciliação

Influenciadora recebe buquê com cerca de 250 rosas em Nova York e movimenta rumores sobre reconciliação com Vini Jr.

Virginia Fonseca, de 27 anos, foi surpreendida nesta sexta-feira (12) ao receber um buquê com centenas de flores enquanto está em Nova York, nos Estados Unidos. A influenciadora viajou ao país para acompanhar a cobertura da Copa do Mundo 2026.

Além disso, o presente chamou atenção nas redes sociais por ter sido entregue justamente no Dia dos Namorados, o que aumentou as especulações entre os fãs.

Buquê com 250 rosas chama atenção em Nova York

A influenciadora recebeu cerca de 250 rosas vermelhas em um gesto romântico que rapidamente viralizou. Segundo informações apuradas pela Quem, o presente está avaliado em aproximadamente US$ 2,1 mil, o equivalente a cerca de R$ 11,1 mil na cotação atual.

Dessa forma, internautas passaram a apontar o jogador Vini Jr. como possível remetente do buquê, já que os dois viveram um relacionamento recente.

Vini Jr. comenta publicação de Virginia

Apesar de não confirmar o envio das flores, Vini Jr. interagiu com a publicação de Virginia nas redes sociais. O jogador deixou um emoji de coração na foto da influenciadora, o que aumentou ainda mais os rumores sobre uma possível reconciliação.

O casal anunciou o fim do relacionamento no dia 27 de maio, após cerca de oito meses juntos. No entanto, a recente interação reacendeu as especulações entre fãs.

Virginia reage ao presente surpresa

Ao receber o buquê, Virginia comentou sobre a surpresa e demonstrou surpresa com o gesto.

“Confesso que por essa não esperava, mas gostei”, contou ela.

Além disso, a reação da influenciadora também repercutiu entre seguidores, que seguiram comentando sobre a identidade do remetente do presente.

(*) Com informações da QUEM

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