TRADIÇÃO AZULADA

Evento infantil do Movimento Marujada reúne famílias, itens mirins e a nova geração de torcedores do Boi Caprichoso no Sambódromo de Manaus

O Sambódromo de Manaus volta a receber a alegria azulada neste domingo (14). A 25ª edição do Bar do Boizinho reúne crianças, famílias e torcedores do Boi Caprichoso em uma programação especial que marca o encerramento da temporada pré-Parintins do Movimento Marujada.

Com entrada gratuita, o evento começa às 17h. Além disso, retorna ao Sambódromo com atividades voltadas ao público infantil, fortalecendo a tradição do boi-bumbá entre as novas gerações.

Neste ano, a festa contará com 54 sinhazinhas, 28 cunhãs-poranga, 188 integrantes da Marujadinha, quatro pajés, quatro levantadores de toadas, quatro rainhas do folclore, oito porta-estandartes e 16 tripinhas.

Programação reúne apresentações e desfile dos itens

A programação começa com a apresentação do Grupo Arte sem Fronteiras. As crianças levarão ao palco a coreografia “A Força que Vem da Mata”.

Em seguida, a Marujadinha entra em cena. Logo depois, o público acompanha o desfile dos itens individuais nas categorias levantadores de toadas, torcida organizada, porta-estandartes, boizinhos, vaqueiros, sinhazinhas, rainhas do folclore, cunhãs-poranga e pajés.

Enquanto isso, os levantadores Arlindo Neto e Klinger Jr. comandarão a festa. A dupla já faz parte da história do evento e conduzirá o espetáculo ao lado das crianças.

Movimento destaca importância da tradição

Segundo o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, o Bar do Boizinho ocupa um espaço especial no calendário azulado.

“É um evento sempre muito aguardado pelas famílias e pela nossa torcida. O Bar do Boizinho já virou tradição no calendário do Movimento Marujada e encerra a nossa temporada pré-Parintins da forma mais bonita possível, valorizando as crianças. Somos pioneiros na realização de um evento totalmente voltado para a criançada e temos muito orgulho de ver novas gerações crescendo dentro da cultura do boi-bumbá e do amor pelo Caprichoso”, afirmou.

Pais devem ficar atentos às orientações

As crianças inscritas na Marujadinha devem usar a camisa do item acompanhada de bermuda ou calça branca. Além disso, a organização recomenda calçados confortáveis, preferencialmente tênis.

Cada participante também deverá levar seu instrumento. Entre as opções estão surdo, rocar, caixinha, palminha e xeque-xeque.

Além disso, a organização montará uma área de concentração e apoio próxima ao palco para receber os participantes antes das apresentações.

O evento terá dois palcos. O palco superior receberá a Marujadinha. Já o espaço frontal será reservado para as apresentações dos itens individuais.

Durante as apresentações, apenas um acompanhante poderá subir ao palco com crianças de 2 a 5 anos. Por outro lado, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Pessoas com Deficiência (PCD) poderão permanecer acompanhadas durante toda a apresentação.

Retirada de camisas e mesas

A organização fará a entrega das camisas da Marujadinha e das mesas no Sambódromo.

No sábado (13), a retirada ocorrerá das 9h às 16h. Já no domingo (14), os responsáveis poderão buscar os materiais a partir das 14h e durante toda a programação.

Por fim, a equipe de comunicação do Movimento Marujada fará a cobertura fotográfica completa do evento. As famílias receberão acesso às imagens na segunda-feira (15).

Ao todo, mais de 50 colaboradores atuarão na coordenação da festa. Dessa forma, o grupo garantirá suporte, organização e acompanhamento das crianças durante toda a programação.