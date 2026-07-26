EMOÇÃO

Temporal atingiu estrutura do Salan Sunset horas antes do evento, mas equipe se mobilizou e garantiu a realização da festa em Manaus.

O que parecia o fim do Salan Sunset acabou se transformando em uma história de superação. Antes disso, horas antes da abertura, uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento atingiu Manaus e danificou parte da estrutura montada no Tropical Executive Hotel, na zona Oeste da capital.

Além disso, o temporal ocorreu durante um alerta da Defesa Civil de Manaus para chuva intensa, com previsão de trovoadas e ventos fortes na cidade.

Em uma publicação nas redes sociais, o DJ Daniel Salan afirmou que a equipe estava com praticamente 90% da estrutura montada quando uma forte chuva com rajadas de vento danificou grande parte do espaço preparado para o evento.

DJ Daniel Salan se emociona após estragos

Enquanto a equipe avaliava os danos, o DJ Daniel Salan apareceu emocionado em um vídeo publicado nas redes sociais. O artista chorou ao ver a situação e recebeu apoio de integrantes da produção.

Durante o momento de emoção, Salan pediu desculpas ao público que aguardava o início da festa.

“Desculpa a todos”, escreveu o DJ.

Pouco depois, o artista voltou às redes sociais para agradecer as pessoas que permaneceram no local, mesmo debaixo de chuva.

“Obrigado a todos que estão aqui, que vieram, mesmo debaixo de chuva”, afirmou.

Equipe se mobiliza e mantém evento

Apesar do problema, a equipe decidiu continuar com a programação. Assim que a chuva perdeu força e as nuvens escuras deixaram a região, produtores, técnicos e colaboradores iniciaram uma força-tarefa.

Dessa forma, o grupo trabalhou na reconstrução da estrutura e na preparação do espaço para receber o público.

Com isso, o Salan Sunset conseguiu manter a programação. A festa, que tinha proposta de começar no formato sunset durante o pôr do sol, iniciou no começo da noite.

Lançamento com superação

Além da música eletrônica, o Salan Sunset apresentou uma proposta inspirada na Amazônia, com cenografia imersiva, tecnologia e elementos visuais ligados à natureza.

Por isso, a primeira edição representou o lançamento da marca e apostou em uma experiência diferenciada de entretenimento em Manaus.

Por fim, o que poderia terminar como um cancelamento virou uma noite de superação. A equipe e o público acompanharam a reconstrução e ajudaram a transformar o desafio causado pela chuva em um momento marcante.

Vídeo: Divulgação da Página Dicas Manaus

Vídeo Página Dicas Manaus

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