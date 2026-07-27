Reconhecimento histórico

Teatro Amazonas, em Manaus, e Theatro da Paz, em Belém, entram na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco como os primeiros bens culturais da Região Norte.

O Teatro Amazonas, em Manaus, e o Theatro da Paz, em Belém, agora fazem parte da Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A decisão foi aprovada na madrugada desta segunda-feira (27), durante reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Coreia do Sul.

A candidatura foi apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com os ministérios da Cultura e das Relações Exteriores. Assim, os dois espaços passaram a ser reconhecidos oficialmente como “Teatros da Amazônia”.

Reconhecimento destaca a história da Amazônia

Construídos durante o ciclo da borracha, os teatros simbolizam o crescimento econômico da região no fim do século XIX. Enquanto isso, o Theatro da Paz foi inaugurado em 1878. Já o Teatro Amazonas abriu as portas em 1896.

Além disso, o dossiê aprovado pela Unesco destaca que os edifícios representam a modernização das cidades amazônicas e sua ligação com os circuitos culturais internacionais. Ao mesmo tempo, a arquitetura reúne influências europeias e elementos inspirados na floresta, formando uma identidade única.

Patrimônio impulsiona cultura e turismo

Com o passar dos anos, os teatros ampliaram sua função. Hoje, por exemplo, recebem óperas, concertos, peças, mostras de cinema e manifestações populares, como o boi-bumbá e o carimbó. Além disso, fortalecem o turismo e contribuem para a formação de artistas e técnicos.

Por isso, o reconhecimento transforma os Teatros da Amazônia no primeiro Patrimônio Mundial Cultural da Região Norte. Ao mesmo tempo, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Atualmente, são 16 bens culturais, nove naturais e um misto.

Lista de patrimônios brasileiros reconhecidos pela Unesco

Confira, a seguir, a relação dos bens brasileiros inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco.

Bens culturais

1980: Cidade Histórica de Ouro Preto

1982: Centro Histórico de Olinda

1983: Ruínas de São Miguel das Missões

1985: Centro Histórico de Salvador

1985: Santuário do Bom Jesus de Congonhas

1987: Brasília

1991: Parque Nacional Serra da Capivara

1997: Centro Histórico de São Luís

1999: Centro Histórico de Diamantina

2001: Centro Histórico da Cidade de Goiás

2010: Praça de São Francisco, em São Cristóvão

2012: Rio de Janeiro – Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar

2016: Conjunto Moderno da Pampulha

2017: Sítio Arqueológico do Cais do Valongo

2021: Sítio Roberto Burle Marx

2026: Teatros da Amazônia

Bens naturais

1986: Parque Nacional do Iguaçu

1999: Reservas da Mata Atlântica do Sudeste

1999: Reservas da Mata Atlântica da Costa do Descobrimento

2000: Área de Conservação do Pantanal

2000: Complexo de Conservação da Amazônia Central

2001: Ilhas Atlânticas Brasileiras: Fernando de Noronha e Atol das Rocas

2001: Unidades de Conservação do Cerrado

2024: Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

2025: Cânion do Rio Peruaçu

Bem misto

2025: Paraty e Ilha Grande – Cultura e Biodiversidade

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