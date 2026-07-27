O Teatro Amazonas, em Manaus, e o Theatro da Paz, em Belém, agora fazem parte da Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A decisão foi aprovada na madrugada desta segunda-feira (27), durante reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Coreia do Sul.
A candidatura foi apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com os ministérios da Cultura e das Relações Exteriores. Assim, os dois espaços passaram a ser reconhecidos oficialmente como “Teatros da Amazônia”.
Reconhecimento destaca a história da Amazônia
Construídos durante o ciclo da borracha, os teatros simbolizam o crescimento econômico da região no fim do século XIX. Enquanto isso, o Theatro da Paz foi inaugurado em 1878. Já o Teatro Amazonas abriu as portas em 1896.
Além disso, o dossiê aprovado pela Unesco destaca que os edifícios representam a modernização das cidades amazônicas e sua ligação com os circuitos culturais internacionais. Ao mesmo tempo, a arquitetura reúne influências europeias e elementos inspirados na floresta, formando uma identidade única.
Patrimônio impulsiona cultura e turismo
Com o passar dos anos, os teatros ampliaram sua função. Hoje, por exemplo, recebem óperas, concertos, peças, mostras de cinema e manifestações populares, como o boi-bumbá e o carimbó. Além disso, fortalecem o turismo e contribuem para a formação de artistas e técnicos.
Por isso, o reconhecimento transforma os Teatros da Amazônia no primeiro Patrimônio Mundial Cultural da Região Norte. Ao mesmo tempo, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Atualmente, são 16 bens culturais, nove naturais e um misto.
Lista de patrimônios brasileiros reconhecidos pela Unesco
Confira, a seguir, a relação dos bens brasileiros inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco.
Bens culturais
- 1980: Cidade Histórica de Ouro Preto
- 1982: Centro Histórico de Olinda
- 1983: Ruínas de São Miguel das Missões
- 1985: Centro Histórico de Salvador
- 1985: Santuário do Bom Jesus de Congonhas
- 1987: Brasília
- 1991: Parque Nacional Serra da Capivara
- 1997: Centro Histórico de São Luís
- 1999: Centro Histórico de Diamantina
- 2001: Centro Histórico da Cidade de Goiás
- 2010: Praça de São Francisco, em São Cristóvão
- 2012: Rio de Janeiro – Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar
- 2016: Conjunto Moderno da Pampulha
- 2017: Sítio Arqueológico do Cais do Valongo
- 2021: Sítio Roberto Burle Marx
- 2026: Teatros da Amazônia
Bens naturais
- 1986: Parque Nacional do Iguaçu
- 1999: Reservas da Mata Atlântica do Sudeste
- 1999: Reservas da Mata Atlântica da Costa do Descobrimento
- 2000: Área de Conservação do Pantanal
- 2000: Complexo de Conservação da Amazônia Central
- 2001: Ilhas Atlânticas Brasileiras: Fernando de Noronha e Atol das Rocas
- 2001: Unidades de Conservação do Cerrado
- 2024: Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
- 2025: Cânion do Rio Peruaçu
Bem misto
- 2025: Paraty e Ilha Grande – Cultura e Biodiversidade
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