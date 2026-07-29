O AMIGO DA VIZINHANÇA

Fãs manauaras celebram a estreia do novo capítulo de Peter Parker, que promete ação, emoção e um recomeço para o herói.

A estreia de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” movimenta fãs em Manaus, que aguardam a chegada do longa com expectativa de muita ação, emoção e um novo capítulo para Peter Parker. O filme estreia nesta quarta-feira (29) nos cinemas da capital e deve reunir admiradores do herói de diferentes gerações.

Mais do que um personagem com superpoderes, o Homem-Aranha conquistou o público pela identificação com a vida real. Afinal, Peter Parker enfrenta responsabilidades, perdas e escolhas difíceis, características que aproximam o herói dos fãs.

Herói que inspira gerações

Patrick Pereira acompanha o herói pela identificação com Peter Parker e aguarda uma nova fase do personagem – Foto: Arquivo pessoal

Para o militar Patrick Pereira, de 26 anos, a relação com o personagem vai além da máscara e dos poderes. Segundo ele, o diferencial do Homem-Aranha está justamente na humanidade de Peter Parker.

“Eu sou um grande fã do Homem-Aranha, da pessoa por trás da máscara, do Peter, de tudo aquilo que ele representa para nós aqui na vida real, para as crianças e para todos os fãs. Ele é o amigo da vizinhança”, afirma.

Objetos do Homem-Aranha fazem parte da coleção de Patrick Pereira, que espera emoção no novo filme – Foto: Arquivo pessoal

Além disso, Patrick acredita que o novo filme deve explorar um lado mais emocional do protagonista após os acontecimentos do longa anterior.

“A minha expectativa é de curiosidade, porque pode acontecer algo que não vimos nos outros filmes. O fato de as pessoas do mundo inteiro não lembrarem mais quem é Peter Parker pode trazer um tom mais dramático, de superação e de volta por cima”, destaca.

Para completar, ele espera reencontrar elementos que marcaram o herói no cinema.

“Espero me emocionar bastante, ver grandes cenas de luta e também o humor e a simplicidade que sempre fizeram parte do Homem-Aranha”, completa.

Um novo começo para Peter Parker

Richard Lopes, 29 anos, acompanha o Homem-Aranha desde a infância e espera um novo recomeço para Peter Parker – Foto: Arquivo pessoal

O autônomo Richard Lopes, de 29 anos, também acompanha a trajetória do personagem desde a infância. Segundo ele, a identificação aumentou com o passar dos anos.

“A minha paixão pelo Homem-Aranha vem desde criança. Eu sempre gostei de vários heróis, mas ele sempre foi o meu favorito. Com o tempo, a gente percebe que ele é um herói igual à gente, que enfrenta problemas, amigos, família e dificuldades”, relata.

Por isso, Richard acredita que “Homem-Aranha: Um Novo Dia” marcará um novo momento para o personagem.

“Vai ser praticamente um recomeço para o Peter. Os amigos não lembram mais dele e ele vai enfrentar uma nova dificuldade. Minha expectativa está muito alta. Como fã, acredito que vai ser um filme incrível”, afirma.

Estreia movimenta os cinemas

Enquanto isso, a estreia deve aumentar o movimento nas salas de cinema de Manaus, principalmente durante os primeiros dias de exibição. A expectativa é reunir famílias, grupos de amigos, colecionadores e admiradores da franquia.

No Manaus Plaza Shopping, por exemplo, o público contará com uma ação especial para os fãs no hall do cinema a partir das 19h.

Segundo Luciano Oliveira, gerente de Marketing do empreendimento, grandes estreias transformam o cinema em um ponto de encontro para diferentes públicos.

“Nossa expectativa é receber um grande público durante a estreia do novo Homem-Aranha e proporcionar uma boa experiência a todos os visitantes. A Cinépolis Manaus Plaza conquistou o carinho do público ao longo dos anos e faz parte da rotina de muitas famílias e apaixonados por cinema”, afirma.

Expectativa nas alturas

Por fim, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” chega aos cinemas cercado de expectativa. Para os fãs manauaras, o longa representa a oportunidade de acompanhar um novo recomeço de Peter Parker e, ao mesmo tempo, reviver a emoção de um dos heróis mais queridos da cultura pop.

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