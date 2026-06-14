MADRUGADA VIOLENTA

Vítima não resistiu aos ferimentos após uma discussão em um posto de combustíveis na Avenida José Lindoso, no bairro Novo Aleixo.

Um homem morreu após ser atacado com golpes de faca durante uma briga na madrugada deste domingo (15), em um posto de combustíveis na Avenida José Lindoso, no bairro Novo Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. O caso terminou com mais um registro de homem morto a facadas na capital amazonense.

Segundo informações preliminares, a vítima e outro homem, ambos em situação de rua, iniciaram uma discussão nas dependências do estabelecimento. Durante a confusão, um dos envolvidos pegou uma arma branca e atacou o rival com vários golpes.

Samu confirmou a morte

Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro à vítima.

No entanto, quando a equipe chegou ao local, o homem já não apresentava sinais vitais. Em seguida, os profissionais confirmaram a morte.

Posteriormente, as autoridades removeram o corpo e o encaminharam aos procedimentos legais. Até a publicação desta reportagem, familiares ainda não haviam realizado a identificação oficial do homem morto a facadas.

Polícia apura autoria do crime

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) realizaram os primeiros levantamentos no posto de combustíveis.

Além disso, os investigadores coletaram informações e analisaram vestígios para esclarecer a dinâmica do crime. Dessa forma, a polícia busca identificar o autor responsável pelo ataque que deixou um homem morto a facadas no Novo Aleixo.

Agora, a Polícia Civil dará continuidade às investigações.

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