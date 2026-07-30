Dados

Estado registrou 4.233 denúncias entre janeiro e julho de 2026. Defensoria Pública reforça orientações para prevenir e combater a violência infantojuvenil.

Manaus (AM) – O Amazonas ocupa a 14ª posição no ranking nacional de denúncias de violência contra crianças e adolescentes, com 4.233 registros feitos entre janeiro e julho de 2026, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com base nas notificações recebidas pelo Disque 100. Diante do cenário, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) reforça o alerta sobre a importância da prevenção, da identificação dos sinais de violência e da denúncia para fortalecer a rede de proteção às vítimas.

Em todo o país, o número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes cresceu nos primeiros sete meses de 2026. Entre janeiro e julho de 2025, foram registradas mais de 171 mil denúncias nos canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH). No mesmo período deste ano, o total subiu para 193 mil, um aumento de aproximadamente 12%.

Para a defensora pública Hélvia Castro, que atua na área da Infância, o crescimento das denúncias exige o fortalecimento das ações de proteção e atendimento às vítimas.

“A Defensoria Pública integra a rede de proteção de crianças e adolescentes e atua tanto na prevenção quanto diante de situações de violação de direitos. Oferecemos orientação jurídica às famílias, acompanhamos as vítimas e adotamos as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para garantir sua proteção”, destacou.

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