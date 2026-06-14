BENEFÍCIO SOCIAL

Pagamentos de junho começam nesta semana e seguem calendário definido pelo número final do NIS.

Os pagamentos de junho do Bolsa Família começam nesta semana para os beneficiários do programa em todo o país. A Caixa Econômica Federal inicia os depósitos a partir do dia 17 de junho, seguindo o calendário baseado no número final do NIS (Número de Identificação Social).

O programa garante o pagamento mínimo de R$ 600 por família. Além disso, algumas famílias podem receber valores adicionais conforme a composição familiar e os critérios estabelecidos pelo governo federal.

Quem tem direito ao Bolsa Família

Podem receber o benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Além disso, o programa exige o cumprimento de compromissos nas áreas de saúde e educação. Entre eles estão a frequência escolar de crianças e adolescentes e a manutenção da vacinação em dia.

No entanto, a inscrição no CadÚnico não garante inclusão automática no Bolsa Família. Por isso, o governo realiza uma análise antes da concessão do benefício.

Calendário de pagamentos de junho

Os depósitos serão realizados de forma escalonada até o fim do mês.

Confira as datas:

NIS final 1 — 17 de junho

NIS final 2 — 18 de junho

NIS final 3 — 19 de junho

NIS final 4 — 20 de junho

NIS final 5 — 23 de junho

NIS final 6 — 24 de junho

NIS final 7 — 25 de junho

NIS final 8 — 26 de junho

NIS final 9 — 27 de junho

NIS final 0 — 30 de junho

Como consultar o benefício

Os beneficiários podem consultar saldo, extrato e data de pagamento diretamente pelo aplicativo Caixa Tem.

Além disso, o dinheiro pode ser movimentado pelo celular ou sacado nas agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes bancários autorizados. Por fim, o aplicativo também permite realizar transferências e pagamentos sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária.

Leia mais

IPTU Premiado: pagamento até segunda garante chance de ganhar R$ 40 mil em Manaus