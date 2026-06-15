Festival de Parintins

Evento na Praça Digital reúne shows, gastronomia e transmissão do Festival de Parintins entre 24 e 28 de junho

O Parintins Fun Fest 2026 será realizado entre os dias 24 e 28 de junho, na Praça Digital, no Centro de Parintins. O evento reúne shows, DJs, Orla Gastronômica, Feira Criativa e transmissões ao vivo do Festival de Parintins, além da partida entre Brasil e Escócia, marcada para o dia 24 de junho.

Enquanto isso, o público terá acesso gratuito à pista e também poderá optar por uma experiência diferenciada no Lounge Amazon Best.

Lounge Amazon Best oferece experiência premium

O Lounge Amazon Best terá acesso no valor de R$ 80, na modalidade meia-entrada. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, na sede da Amazon Best em Parintins — localizada na Rua Vieira Júnior, nº 1688, Centro, próximo ao Porto — e também na bilheteria do evento.

Além disso, o espaço contará com bares e banheiros exclusivos, telão próprio e área de front stage com acesso pela Rua Clarindo Chaves. O lounge também oferece menu gastronômico assinado pela chef Thatiene Botelho.

Mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil @amazon.best no Instagram.

Evento terá 84 horas de programação e 38 atrações

O Parintins Fun Fest soma 84 horas de programação e reunirá 38 atrações ao longo de cinco dias. A abertura, no dia 24 de junho, contará com apresentações de Canto Parintins, Paula Gomes, Edmundo Oran, Curumins da Baixa, Banda dos Tops e Adriano Aguiar.

Além disso, o público acompanhará a transmissão da partida entre Brasil e Escócia, que abre a programação esportiva do evento.

Música, cultura e transmissão do Festival de Parintins

Nos dias seguintes, a programação segue com artistas ligados ao boi-bumbá, além de ritmos como samba, pagode, beiradão, forró, calypso e música eletrônica.

Entre as atrações confirmadas estão Uendel Pinheiro, Vanessa Auzier, Rebecca Grana, Los Matrinxãs, Furacão do Calypso e Alessandra Moreno.

Entre os dias 26 e 28 de junho, o evento também exibirá blocos de transmissão ao vivo do Festival de Parintins, conectando o público diretamente à disputa dos bois Garantido e Caprichoso.

Experiência inclui gastronomia e feira criativa

Além dos shows e transmissões, o Parintins Fun Fest contará com uma Orla Gastronômica, que reunirá chefs e restaurantes convidados. Paralelamente, uma Feira Criativa dará espaço a empreendedores, artesãos e marcas autorais da região.

Dessa forma, o evento busca ampliar as experiências do público durante a semana do Festival de Parintins, reunindo cultura, lazer e gastronomia em um único espaço.

Serviço

O que: Parintins Fun Fest 2026

Quando: 24 a 28 de junho

Onde: Praça Digital – Centro de Parintins

Ingressos

Pista: entrada gratuita

entrada gratuita Lounge Amazon Best: R$ 80 (meia-entrada)

Vendas: Bilheteria Digital, sede da Amazon Best em Parintins (Rua Vieira Júnior, nº 1688, Centro) e bilheteria do evento

Benefícios do Lounge Amazon Best

Bares e banheiros exclusivos

Telão próprio

Menu gastronômico com chef Thatiene Botelho

Acesso à área de front stage

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