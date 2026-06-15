O Parintins Fun Fest 2026 será realizado entre os dias 24 e 28 de junho, na Praça Digital, no Centro de Parintins. O evento reúne shows, DJs, Orla Gastronômica, Feira Criativa e transmissões ao vivo do Festival de Parintins, além da partida entre Brasil e Escócia, marcada para o dia 24 de junho.
Enquanto isso, o público terá acesso gratuito à pista e também poderá optar por uma experiência diferenciada no Lounge Amazon Best.
Lounge Amazon Best oferece experiência premium
O Lounge Amazon Best terá acesso no valor de R$ 80, na modalidade meia-entrada. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, na sede da Amazon Best em Parintins — localizada na Rua Vieira Júnior, nº 1688, Centro, próximo ao Porto — e também na bilheteria do evento.
Além disso, o espaço contará com bares e banheiros exclusivos, telão próprio e área de front stage com acesso pela Rua Clarindo Chaves. O lounge também oferece menu gastronômico assinado pela chef Thatiene Botelho.
Mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil @amazon.best no Instagram.
Evento terá 84 horas de programação e 38 atrações
O Parintins Fun Fest soma 84 horas de programação e reunirá 38 atrações ao longo de cinco dias. A abertura, no dia 24 de junho, contará com apresentações de Canto Parintins, Paula Gomes, Edmundo Oran, Curumins da Baixa, Banda dos Tops e Adriano Aguiar.
Além disso, o público acompanhará a transmissão da partida entre Brasil e Escócia, que abre a programação esportiva do evento.
Música, cultura e transmissão do Festival de Parintins
Nos dias seguintes, a programação segue com artistas ligados ao boi-bumbá, além de ritmos como samba, pagode, beiradão, forró, calypso e música eletrônica.
Entre as atrações confirmadas estão Uendel Pinheiro, Vanessa Auzier, Rebecca Grana, Los Matrinxãs, Furacão do Calypso e Alessandra Moreno.
Entre os dias 26 e 28 de junho, o evento também exibirá blocos de transmissão ao vivo do Festival de Parintins, conectando o público diretamente à disputa dos bois Garantido e Caprichoso.
Experiência inclui gastronomia e feira criativa
Além dos shows e transmissões, o Parintins Fun Fest contará com uma Orla Gastronômica, que reunirá chefs e restaurantes convidados. Paralelamente, uma Feira Criativa dará espaço a empreendedores, artesãos e marcas autorais da região.
Dessa forma, o evento busca ampliar as experiências do público durante a semana do Festival de Parintins, reunindo cultura, lazer e gastronomia em um único espaço.
Serviço
O que: Parintins Fun Fest 2026
Quando: 24 a 28 de junho
Onde: Praça Digital – Centro de Parintins
Ingressos
- Pista: entrada gratuita
- Lounge Amazon Best: R$ 80 (meia-entrada)
Vendas: Bilheteria Digital, sede da Amazon Best em Parintins (Rua Vieira Júnior, nº 1688, Centro) e bilheteria do evento
Benefícios do Lounge Amazon Best
- Bares e banheiros exclusivos
- Telão próprio
- Menu gastronômico com chef Thatiene Botelho
- Acesso à área de front stage
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