Processo seletivo

Processo seletivo nacional oferece oportunidades em programas multiprofissionais e de enfermagem com atuação na rede municipal de saúde.

A Prefeitura de Manaus informa que profissionais interessados nos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) devem se inscrever pelo Exame Nacional de Residência (Enare). O processo reúne instituições de todo o país.

As inscrições ficam abertas de 15 de junho a 15 de julho. Além disso, o cadastro deve ser feito no Portal Enare: https://enare.ebserh.gov.br.

Semsa disponibiliza 24 vagas em residência

A Semsa Manaus oferece 24 vagas no total. Desse número, 16 vagas são destinadas ao Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade.

Já outras oito vagas contemplam o Programa de Residência em Enfermagem de Família e Comunidade.

Programa fortalece Atenção Primária no SUS

A diretora do Departamento de Gestão da Educação na Saúde da Semsa, Ivamar Moreira da Silva, explica que a Escola de Saúde Pública (Esap) coordena os programas. Segundo ela, a iniciativa fortalece a Atenção Primária no Sistema Único de Saúde (SUS) e amplia a formação profissional.

Além disso, Ivamar orienta que os candidatos leiam o edital do Enare com atenção. O processo segue regras da Rede HU Brasil (Hospitais Universitários Federais).

“A Esap/Semsa disponibiliza vagas para que a residência possa acontecer na rede municipal de saúde de Manaus. Mas a seleção é por meio do Enare, que é um processo seletivo unificado destinado ao preenchimento das vagas disponíveis nos programas de residência em todo o país, na modalidade de ensino de pós-graduação. A seleção para o programa de residência ocorre a partir da nota obtida no Enare e o limite de vagas em cada programa”, ressalta Ivamar Moreira.

Residência garante bolsa do Ministério da Saúde

Após aprovação no processo seletivo, o Ministério da Saúde paga bolsa mensal aos residentes. O valor mínimo é de R$ 4.106,09, conforme a Portaria Interministerial nº 9, de 13 de outubro de 2021, ou norma substituta.

Além disso, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) regulamenta os programas. A formação dura dois anos e exige dedicação exclusiva.

Programas já atuam na rede municipal

O Programa de Residência em Enfermagem de Família e Comunidade foi instituído em 2025. Ele iniciou com oito residentes e forma especialistas com base na integração entre ensino, serviço e comunidade. O foco atende às demandas da Atenção Primária à Saúde (APS).

Já o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (Remulti) iniciou sua primeira turma em março de 2026, com nove residentes. O modelo segue a pós-graduação lato sensu.

Novo edital amplia áreas de atuação

O novo edital prevê vagas para 2027. Ele inclui profissionais de Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

Os candidatos aprovados entram diretamente na rede municipal de saúde. Além disso, o programa usa metodologias ativas de ensino. Entre elas estão estudos de caso, oficinas, situações-problema, narrativas de prática e discussões em grupo.

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