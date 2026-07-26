ALERTA METEOROLÓGICO

Defesa Civil prevê pancadas intensas, trovoadas e rajadas de vento na capital. Aviso segue válido até as 20h deste domingo (26).

Manaus tem alerta de chuva forte neste domingo (26), com possibilidade de trovoadas e ventos intensos. O aviso foi emitido pela Defesa Civil Municipal após a análise de imagens de radar meteorológico.

Segundo o órgão, sistemas convectivos podem provocar pancadas de chuva de intensidade forte a muito forte na capital. Além disso, a previsão indica possibilidade de rajadas de vento e mudanças nas condições do tempo ao longo do dia.

O alerta segue válido até as 20h deste domingo. Enquanto isso, a Defesa Civil continua monitorando o cenário e pode emitir novos comunicados caso ocorram alterações significativas.

Para receber as informações, moradores cadastrados receberam mensagens de alerta por SMS e WhatsApp. Dessa forma, a população pode acompanhar as orientações dos órgãos responsáveis durante o período de instabilidade.

Durante a chuva, a Defesa Civil recomenda que os moradores evitem áreas alagadas e não atravessem enxurradas. Além disso, o órgão orienta manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas durante momentos de ventania.

Por outro lado, moradores que vivem em áreas de risco devem redobrar a atenção e observar sinais de possíveis problemas, como alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou pelo WhatsApp (92) 98802-3547.

Assim, a recomendação é que os moradores acompanhem os alertas oficiais e adotem medidas de segurança enquanto a capital permanece sob aviso meteorológico.

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