Lesão corporal

Imagens de segurança mostram o momento em que jovens soltam o explosivo dentro do estabelecimento; menina sofreu ferimentos na perna e na virilha.

Uma criança de 7 anos ficou ferida depois que um rojão explodiu dentro de um restaurante em Ceilândia Norte, no Distrito Federal. Câmeras de segurança registraram o momento em que três jovens manuseiam o artefato no interior do estabelecimento e provocam a explosão perto da menina, que almoçava com a família.

As imagens mostram um dos envolvidos acendendo o rojão dentro da unidade do Giraffas, localizada na QNN 1. Poucos segundos depois, o artefato explode, espalha fumaça pelo local e atinge a criança, que estava sentada em uma mesa próxima.

Menina sofreu ferimentos

Segundo a mãe da vítima, a explosão causou lesões na perna e na região da virilha da criança. Além disso, a menina relatou dores na cabeça e no ouvido após o incidente.

Por isso, a mulher procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência.

Jovens foram levados à delegacia

Após o caso, a polícia identificou os envolvidos. Os agentes encaminharam dois adolescentes para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Além disso, os policiais conduziram o adulto envolvido para a 15ª Delegacia de Polícia.

Agora, a investigação busca esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.

Caso é investigado

A Polícia Civil registrou a ocorrência como lesão corporal culposa. Enquanto isso, os investigadores analisam as imagens das câmeras de segurança e colhem depoimentos para apurar as responsabilidades.

Veja vídeo:

Criança de 7 anos é atingida por rojão aceso dentro de restaurante pic.twitter.com/cz7FREnJXi — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 16, 2026

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