Investigação

Agentes localizaram os restos fetais após encontrarem resíduos médicos durante obras no terreno, que pertencia anteriormente a uma patologista.

Publicado em 16 de junho de 2026

Por Em Tempo*

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Lutoryż (Polônia) – Autoridades polonesas encontraram 34 fetos humanos ou fragmentos fetais enterrados em uma propriedade na cidade de Lutoryż, no sudeste da Polônia. A descoberta ocorreu durante uma investigação conduzida pela polícia e pelo Ministério Público da região.

Segundo a Procuradoria Distrital de Rzeszów, os agentes localizaram os restos mortais após identificarem uma grande quantidade de resíduos médicos durante obras de terraplanagem realizadas no terreno.

Investigação encontrou resíduos médicos e restos fetais

De acordo com os investigadores, as equipes encontraram blocos de parafina, lâminas de microscópio e outros materiais utilizados em procedimentos laboratoriais.

Posteriormente, peritos analisaram o material recolhido e identificaram 34 fetos humanos ou fragmentos fetais enterrados na propriedade.

As autoridades informaram que os atuais proprietários adquiriram o imóvel de uma patologista que mantinha ligação com o local.

Mulher é presa durante as investigações

A polícia prendeu uma mulher de 57 anos, identificada como Magdalena H. Um tribunal da cidade de Rzeszów determinou a prisão preventiva dela por três meses.

Os investigadores apuram suspeitas de profanação de cadáver, manuseio inadequado de resíduos e descarte irregular de materiais considerados perigosos.

Segundo o Ministério Público, os crimes investigados podem resultar em penas que chegam a 12 anos de prisão.

Buscas mobilizaram centenas de policiais

A operação mobilizou centenas de agentes durante vários dias. Além disso, as equipes utilizaram cães farejadores especializados na localização de restos humanos.

Os investigadores também empregaram radares de penetração no solo para examinar toda a área e identificar possíveis evidências enterradas.

A Polícia de Rzeszów informou que os agentes realizaram uma inspeção detalhada do terreno. Durante as buscas, as equipes chegaram a peneirar grandes volumes de terra para preservar vestígios que pudessem auxiliar na investigação.

Caso segue sob sigilo

As autoridades encerraram as atividades de campo no sábado (13), após concluírem as análises preliminares e as varreduras no local.

Entretanto, a investigação continua em andamento. Por enquanto, o Ministério Público informou que não divulgará novos detalhes devido à fase atual do processo.

Os investigadores agora trabalham para esclarecer a origem dos restos mortais encontrados e determinar a responsabilidade dos envolvidos no caso.

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