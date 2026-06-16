Habilitação

Detran-AM passará a exigir resultado negativo do teste para emitir a Permissão para Dirigir nas categorias A e B, conforme determinação da Senatran.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) exigirá exame toxicológico para quem solicitar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir de 1º de julho de 2026. A medida atende uma determinação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), órgão ligado ao Governo Federal.

A nova regra alcança candidatos das categorias A e B, destinadas à condução de motocicletas, triciclos, carros de passeio e utilitários com até 3.500 quilos.

Exame será obrigatório para emissão da CNH

Segundo a Senatran, o candidato poderá realizar o exame em qualquer etapa do processo de habilitação. No entanto, precisará registrar o resultado negativo antes da emissão da Permissão para Dirigir (PPD).

Além disso, o Detran-AM consultará o resultado diretamente no Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) antes de emitir o documento.

“O candidato não precisa apresentar o exame na abertura do processo. Porém, deve registrar o resultado negativo até a aprovação no exame prático. Somente depois dessa confirmação, o sistema emitirá a permissão para dirigir”, explicou o coordenador do Renach do Detran-AM, Gilberto Lira.

Exigência continua para categorias profissionais

Enquanto isso, motoristas das categorias C, D e E continuarão seguindo a regra já prevista na legislação brasileira.

Com a mudança, o Governo Federal busca ampliar a segurança no trânsito e reforçar o controle sobre o uso de substâncias psicoativas por condutores.

Onde fazer o exame

Para realizar o procedimento, os candidatos devem procurar postos de coleta e laboratórios credenciados pela Senatran. Atualmente, esses estabelecimentos já atendem motoristas das categorias profissionais.

Além disso, o exame toxicológico tem validade de dois anos e seis meses. Em caso de dúvidas, os interessados podem buscar orientação diretamente nos laboratórios autorizados.

Nova regra começa em julho

A obrigatoriedade entra em vigor em todo o Brasil no dia 1º de julho de 2026.

Por isso, quem pretende iniciar ou concluir o processo de habilitação nos próximos meses deve ficar atento às novas exigências. Dessa forma, será possível evitar atrasos na emissão da carteira de motorista.

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