São Paulo (SP) – O concurso 3.039 da Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas neste domingo (2).
O sorteio será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.
Apostas podem ser feitas até este sábado
Os interessados em concorrer ao prêmio têm até as 22h deste sábado (1º) para registrar suas apostas nas casas lotéricas credenciadas.
Também é possível apostar pelos canais digitais da Caixa, dentro do horário estabelecido pela instituição.
Prêmio acumulou no último concurso
O prêmio chegou a R$ 100 milhões porque nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.038, realizado na quinta-feira (30).
Os números sorteados foram:
30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50
Caso haja um único ganhador que acerte as seis dezenas, ele levará sozinho o prêmio principal de R$ 100 milhões.
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