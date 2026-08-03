Imunização

Ação da Semsa começa nesta segunda-feira (3) e segue até 1º de setembro em 172 salas de vacinação da capital.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inicia nesta segunda-feira (3) a Campanha de Multivacinação 2026. A ação segue até o dia 1º de setembro e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, ampliando a cobertura vacinal e reforçando a proteção contra doenças imunopreveníveis.

Ao todo, a campanha será realizada em 172 salas de vacinação distribuídas pelas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural da capital.

Campanha busca ampliar a cobertura vacinal

O secretário municipal de Saúde, Nagib Salem, destacou que toda a rede municipal foi mobilizada para facilitar o acesso da população às vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.

“A campanha de multivacinação é realizada anualmente, com orientação do Ministério da Saúde. Em Manaus, mobilizamos todas as nossas unidades para que as crianças e adolescentes possam ser vacinadas e estejam protegidas contra as doenças imunopreveníveis”, afirmou.

A campanha é voltada para crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias que estejam com vacinas em atraso ou precisem atualizar a caderneta.

Semsa fará busca ativa de crianças e adolescentes

Segundo a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, além da vacinação nas unidades de saúde, a secretaria realizará uma busca ativa para localizar crianças e adolescentes com esquema vacinal incompleto.

A identificação será feita por meio do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e de outros sistemas oficiais. Também serão utilizados contatos por telefone, mensagens de WhatsApp, visitas domiciliares e o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde.

Cobertura vacinal ainda precisa avançar

A Semsa pretende aumentar a cobertura de imunizantes importantes, especialmente entre crianças menores de um ano.

Atualmente, os índices em Manaus são:

Febre amarela: 78,60%;

78,60%; Poliomielite: 94,24%;

94,24%; Vacina Pentavalente: 93,88%.

Outro desafio é ampliar a aplicação da segunda dose da vacina tríplice viral, cuja cobertura está em 81,69% entre crianças de um ano.

Segundo Isabel Hernandes, a medida é importante para reduzir o risco de reintrodução do sarampo no Brasil.

Calendário passa a incluir novo reforço contra poliomielite

A partir desta segunda-feira (3), o Ministério da Saúde passa a incluir a segunda dose de reforço da vacina inativada contra a poliomielite (VIP) no Calendário Nacional de Vacinação.

Com a mudança, o esquema vacinal permanece com três doses aplicadas aos 2, 4 e 6 meses, além de dois reforços: um aos 15 meses e outro aos 4 anos de idade.

O Brasil não registra casos de poliovírus desde 1989 e recebeu, em 1994, a certificação de área livre da circulação do vírus selvagem nas Américas.

“É importante alertar que crianças que ainda não receberam as doses previstas precisam completar o esquema vacinal até os quatro anos”, reforçou Isabel Hernandes.

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