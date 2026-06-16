Barreirinha

O líder religioso usou proximidade com a família e seu cargo na igreja para abusar da vítima na área indígena do Rio Andirá.

Barreirinha (AM) – Um pastor de 34 anos foi preso, na segunda-feira (15), acusado pelo crime bárbaro de estupro de vulnerável contra uma criança indígena de apenas 9 anos. O crime, que gerou forte comoção e revolta, ocorreu no município de Barreirinha (distante 331 quilômetros em linha reta de Manaus). A prisão foi efetuada no bairro Santa Luzia, na área urbana da cidade.

Devido à gravidade e à especificidade do caso, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) e o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Parintins) atuaram em conjunto na ocorrência, prestando assistência psicológica e social imediata à vítima e à sua família, garantindo o total respeito à sua condição étnica e cultural.

Abuso dentro de aldeia e confissão

De acordo com o delegado Hugo Guimarães, titular da 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime de violência sexual aconteceu no dia 29 de maio deste ano, no interior da aldeia Nova América, localizada na área indígena do Rio Andirá. As investigações começaram logo após o cacique e lideranças locais flagrarem a situação e acionarem equipes da Funai e da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para formalizar a denúncia.

“O indivíduo era líder da igreja local da comunidade e aproveitou-se diretamente da sua forte influência religiosa e da proximidade com a vítima, em razão da amizade que mantinha com os pais dela, para abordá-la. Ele a levou para um local isolado dentro da própria área indígena, onde praticou o estupro”, relatou o delegado.

Conforme a autoridade policial, a materialidade do crime foi confirmada de forma incontestável por meio de um laudo pericial de exame de corpo de delito. Ao ser interrogado na delegacia, diante das provas apresentadas, o autor confessou integralmente a autoria dos fatos.

Justiça

Com base em todos os elementos reunidos pela equipe de investigação, o delegado Hugo Guimarães representou pelo mandado de prisão preventiva do acusado. A ordem judicial foi expedida com urgência pelo Poder Judiciário e cumprida com sucesso.

O homem responderá formalmente pelo crime de estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia nas próximas horas e permanecerá recolhido na carceragem da delegacia local, trancado à disposição da Justiça do Amazonas.

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