Violência

Imagens chocantes mostram a vítima com as mãos ensanguentadas aguardando socorro.

Manaus (AM) – Um suposto assaltante, apontado por moradores como dependente químico, teve vários dedos das mãos cortados na tarde desta terça-feira (16), após ser capturado por populares e supostos “justiceiros”. O caso de extrema violência e tortura aconteceu na movimentada Avenida Brasil, principal via do bairro Compensa, um dos redutos da zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas à polícia, o homem teria tentado cometer um assalto na região. No entanto, a ação criminosa foi frustrada por pessoas que passavam pelo local. Em vez de acionarem a polícia de imediato, o grupo decidiu aplicar a “lei do tribunal do crime”, agredindo fisicamente o suspeito e utilizando uma arma branca para decepar os seus dedos.

Cenas de horror e socorro do Samu

Imagens chocantes que já circulam intensamente nas redes sociais e em aplicativos de mensagens mostram a vítima sentada na calçada, desnorteada e com ferimentos graves nas duas mãos, que sangravam abundantemente devido às amputações forçadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Ele foi estabilizado pelos socorristas e encaminhado às pressas para uma unidade hospitalar da capital. Não há informações sobre o estado de saúde do paciente ou se será possível fazer o reimplante dos membros.

O caso bárbaro deverá ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

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