Cristiano Ronaldo na copa

Seleção portuguesa entra em campo nesta quarta-feira (17), em Houston, como favorita diante dos congoleses, que disputam a Copa do Mundo pela primeira vez em mais de cinco décadas.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo inicia nesta quarta-feira (17) a sexta participação em Copas do Mundo e será o principal nome de Portugal na estreia contra a República Democrática do Congo. A partida acontece às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo K do Mundial de 2026.

Apontada como uma das candidatas ao título, a seleção portuguesa chega embalada por uma campanha consistente ao longo do ciclo da Copa. Sob o comando de Roberto Martínez, a equipe conquistou 27 vitórias, sete empates e sofreu apenas cinco derrotas, reunindo a experiência de Cristiano Ronaldo com a juventude de jogadores como Vitinha, João Neves e Nuno Mendes.

O atacante do Al-Nassr segue como referência do setor ofensivo após marcar 30 gols em 37 partidas na temporada. Antes da viagem para os Estados Unidos, Ronaldo afirmou estar em boas condições físicas para disputar o torneio.

Do outro lado, a República Democrática do Congo retorna à Copa do Mundo após 52 anos. A única participação do país havia ocorrido em 1974, quando ainda competia sob o nome de Zaire.

A classificação foi construída em uma campanha marcada pela força defensiva e pela superação. Os congoleses eliminaram seleções tradicionais do continente africano, como Camarões e Nigéria, antes de garantirem a vaga na repescagem intercontinental.

A equipe comandada por Sébastien Desabre aposta na velocidade de Yoane Wissa e na experiência de Cédric Bakambu para tentar surpreender uma das favoritas da competição. Outra esperança é o jovem meio-campista Ngal’ayel Mukau, de 21 anos, apontado como uma das principais promessas da nova geração do futebol congolês.

Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku; Sadiki; Wissa, Moutoussamy, Mukau e Meschak Elia; Bakambu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

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