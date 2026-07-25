Decisão mundial

Seleção brasileira busca título inédito da competição após superar a Itália em virada emocionante na semifinal.

A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a Turquia neste domingo (26), às 8h30 (horário de Brasília), pela grande final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. A decisão acontece em Macau, na China, e terá transmissão ao vivo pelo SporTV2, ge tv e ge.

O Brasil chega à final em busca de um título inédito na competição. A equipe garantiu a vaga após uma vitória emocionante sobre a Itália, atual campeã mundial e olímpica, na semifinal.

Em uma partida marcada pelo equilíbrio, a seleção brasileira saiu atrás no placar, mas reagiu e venceu as italianas por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.

A ponteira Ana Cristina foi um dos grandes nomes do confronto. A jogadora terminou a partida como maior pontuadora, com 23 pontos, e ajudou o Brasil a superar uma adversária que havia vencido a equipe brasileira nas finais da VNL de 2022 e 2025.

Brasil busca título inédito da VNL

Apesar de já ter disputado quatro finais da Liga das Nações, o Brasil ainda não conquistou o troféu. A seleção terminou com a medalha de prata em 2019, 2021, 2022 e 2025.

Agora, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, a equipe tenta transformar a quinta oportunidade em conquista.

Além disso, o Brasil chega à decisão com um elenco que precisou superar desfalques importantes durante a competição, como Gabi, Júlia Kudiess, Tainara e Nyeme.

Turquia tenta repetir título

Do outro lado da quadra estará a Turquia, que busca o bicampeonato da Liga das Nações Feminina de Vôlei.

A equipe turca avançou à final após eliminar a China na semifinal. A vitória veio por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/20.

Campeã em 2023, a Turquia tenta conquistar novamente o título, enquanto o Brasil busca fazer história e levantar a taça pela primeira vez.

Onde assistir Brasil x Turquia pela final da VNL

Brasil x Turquia – Final da Liga das Nações Feminina de Vôlei

📅 Data: domingo (26)

⏰ Horário: 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Macau, China

📺 TV: SporTV2

💻 Internet: ge tv e ge