Rumo ao ouro

Seleção brasileira feminina supera a Itália, atual campeã mundial e olímpica, em jogo de cinco sets e avança à decisão em busca do título inédito da competição.

Brasil protagonizou uma virada épica contra a Itália e está na final da Liga das Nações de Vôlei. A seleção feminina derrotou as atuais campeãs mundiais e olímpicas por 3 sets a 2 neste sábado (25), em Macau, na China, e segue na busca pelo título inédito.

Com o resultado, a equipe comandada por José Roberto Guimarães mantém vivo o sonho do título inédito da competição. Além disso, o Brasil encerra uma sequência de derrotas recentes para Itália em finais da Liga das Nações de Vôlei, após os vice-campeonatos de 2022 e 2025.

Ana Cristina lidera reação brasileira

A ponteira Ana Cristina foi um dos grandes nomes da vitória. A jogadora terminou a partida como maior pontuadora, com 23 pontos, e comandou a reação brasileira diante das atuais campeãs mundiais e olímpicas.

Após a partida, Ana Cristina destacou a união da equipe e celebrou a classificação.

“É até difícil falar. São muitas emoções. No ano passado, eu não estava nas finais. Agora tento me divertir dentro de quadra, chamar o time. Acreditamos que podíamos bater a Itália. Estou muito feliz, muito orgulhosa das meninas”, afirmou.

Além disso, a atleta ressaltou o desgaste da competição e os problemas físicos enfrentados pelo grupo.

“Nunca é fácil jogar contra as italianas, ainda mais nas condições em que estamos. O campeonato é muito longo, desgastante. Muitas meninas estão com dores. Mas temos um objetivo em comum e queremos chegar lá”, completou.

Brasil supera desfalques e busca título inédito

Durante a Liga das Nações, o Brasil precisou lidar com importantes baixas. Gabi, Júlia Kudiess, Tainara e Nyeme ficaram fora da equipe por diferentes motivos.

Mesmo assim, a seleção mostrou força e derrotou um dos principais times do mundo. A Itália conquistou o ouro olímpico em Paris 2024 e o Mundial de 2025, além de ser bicampeã da VNL.

O técnico José Roberto Guimarães valorizou a atuação das jovens jogadoras e destacou o crescimento da equipe.

“Foi um resultado muito positivo. Estou muito orgulhoso do time. Ganhamos um jogo como esse, com algumas jogadoras jovens se apresentando muito bem, com personalidade”, afirmou.

Segundo o treinador, o objetivo é conquistar a Liga das Nações, mas também preparar a equipe para os próximos desafios.

Final contra a Turquia

Agora, o Brasil enfrenta a Turquia na decisão da Liga das Nações neste domingo (26), às 8h30 (horário de Brasília), em Macau.

A equipe turca garantiu a vaga na final após vencer a China por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/20. Além disso, a Turquia busca o segundo título da competição, depois da conquista em 2023.

A seleção brasileira tenta levantar o troféu pela primeira vez. Desde a criação da VNL, em 2018, o Brasil chegou a quatro finais, mas ficou com a medalha de prata em todas as oportunidades.

Como foi Brasil x Itália

A semifinal começou melhor para a Itália. As atuais campeãs abriram vantagem e venceram o primeiro set por 25/21.

No entanto, o Brasil reagiu rapidamente e empatou a partida com uma vitória pelo mesmo placar. Em seguida, a seleção brasileira levou a melhor no terceiro set, o mais equilibrado do confronto, vencendo por 26/24.

A Itália respondeu na quarta parcial e forçou o tie-break ao fechar o set em 25/21.

Na decisão, o Brasil começou melhor, abriu vantagem e contou com boas defesas e a eficiência de Ana Cristina no ataque. Apesar da reação italiana, a equipe brasileira manteve o controle no fim e venceu por 15/12, garantindo a classificação para a grande final.

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