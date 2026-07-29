Experiência

Projeto reúne corrida de 5 km, música eletrônica e experiências de bem-estar em nova edição marcada para agosto na Ponta Negra.

As inscrições para a segunda edição do Drop Run já estão abertas em Manaus. O evento une corrida de rua, música eletrônica e experiências voltadas ao bem-estar. A programação será realizada no dia 14 de agosto, no AlphaMall Alphaville, na Ponta Negra.

Mais do que uma prova tradicional, o Drop Run aposta no conceito de Run Club. Dessa forma, o evento prioriza a conexão entre os participantes e incentiva a prática esportiva. Além disso, a proposta deixa a competição em segundo plano e valoriza a experiência durante todo o percurso.

Corrida e música dividem o mesmo percurso

Os participantes percorrerão um trajeto de 5 quilômetros dentro do complexo Alphaville. Além disso, o percurso contará com um ponto de hidratação. Ao mesmo tempo, os DJs Madame C, Estelar, Onmonica e White Sharking prometem manter a energia da corrida do início ao fim.

Segundo um dos organizadores, Matheus Goudinho, o evento nasceu para oferecer uma experiência diferente aos corredores da capital.

“O Drop Run nasceu para ser mais do que uma corrida. A gente pensa na experiência, no coletivo e na conexão com as pessoas. Vai muito além de medalhas, pace ou tempo”, afirma.

Ainda de acordo com ele, o crescimento dos Run Clubs mostra uma nova forma de viver o esporte.

“Manaus também precisava ter um espaço com esse conceito. A gente acredita muito no esporte e no poder que a corrida tem de transformar vidas. É sobre criar conexão, levar um amigo, viver uma experiência diferente e voltar com a sensação de ter participado de algo especial”, destaca.

After Run terá vista panorâmica da Ponta Negra

Depois da corrida, os participantes terão acesso a um after exclusivo no mirante do AlphaMall. O espaço oferece vista panorâmica de 360º da Ponta Negra. Além disso, reunirá atrações musicais, ativações de marcas parceiras, lounges de descanso e bebidas não alcoólicas.

Por fim, a programação será encerrada com apresentação do DJ Zaro, de São Paulo.

O que está incluso no kit

Os inscritos receberão:

Camisa tecnológica;

Ecobag exclusiva;

Adesivo oficial do evento;

Brindes de parceiros.

Os interessados podem garantir a participação pela plataforma Ticket Sports.

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