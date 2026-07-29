As inscrições para a segunda edição do Drop Run já estão abertas em Manaus. O evento une corrida de rua, música eletrônica e experiências voltadas ao bem-estar. A programação será realizada no dia 14 de agosto, no AlphaMall Alphaville, na Ponta Negra.
Mais do que uma prova tradicional, o Drop Run aposta no conceito de Run Club. Dessa forma, o evento prioriza a conexão entre os participantes e incentiva a prática esportiva. Além disso, a proposta deixa a competição em segundo plano e valoriza a experiência durante todo o percurso.
Corrida e música dividem o mesmo percurso
Os participantes percorrerão um trajeto de 5 quilômetros dentro do complexo Alphaville. Além disso, o percurso contará com um ponto de hidratação. Ao mesmo tempo, os DJs Madame C, Estelar, Onmonica e White Sharking prometem manter a energia da corrida do início ao fim.
Segundo um dos organizadores, Matheus Goudinho, o evento nasceu para oferecer uma experiência diferente aos corredores da capital.
“O Drop Run nasceu para ser mais do que uma corrida. A gente pensa na experiência, no coletivo e na conexão com as pessoas. Vai muito além de medalhas, pace ou tempo”, afirma.
Ainda de acordo com ele, o crescimento dos Run Clubs mostra uma nova forma de viver o esporte.
“Manaus também precisava ter um espaço com esse conceito. A gente acredita muito no esporte e no poder que a corrida tem de transformar vidas. É sobre criar conexão, levar um amigo, viver uma experiência diferente e voltar com a sensação de ter participado de algo especial”, destaca.
After Run terá vista panorâmica da Ponta Negra
Depois da corrida, os participantes terão acesso a um after exclusivo no mirante do AlphaMall. O espaço oferece vista panorâmica de 360º da Ponta Negra. Além disso, reunirá atrações musicais, ativações de marcas parceiras, lounges de descanso e bebidas não alcoólicas.
Por fim, a programação será encerrada com apresentação do DJ Zaro, de São Paulo.
O que está incluso no kit
Os inscritos receberão:
- Camisa tecnológica;
- Ecobag exclusiva;
- Adesivo oficial do evento;
- Brindes de parceiros.
Os interessados podem garantir a participação pela plataforma Ticket Sports.
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