LINE-UP 2026

Do boi-bumbá à música eletrônica, espaço aposta em diversidade musical e reúne atrações locais, regionais e nacionais durante o Festival de Parintins.

O Kwati Club divulgou a programação musical para a temporada 2026 do Festival de Parintins. Entre os dias 25 e 28 de junho, o espaço localizado às margens do Lago Macurany, no bairro Santa Rita, reunirá atrações que vão do tradicional boi-bumbá à música eletrônica. Além disso, o evento também contará com atividades voltadas ao bem-estar.

A programação começa no dia 25 de junho com a banda Cateto da Toada, que dará as boas-vindas aos visitantes e moradores da Ilha da Magia. Já no dia 26, Normandinho Jr. e Kboclos sobem ao palco do espaço. Em seguida, no dia 27, será a vez de Pontifexx e Uendel Pinheiro animarem o público.

Por fim, no dia 28 de junho, o Kwati Club encerra sua temporada com a dupla Cat Dealers e a DJ Aya da Amazônia. Dessa forma, o evento aposta em uma mistura de ritmos que acompanha a nova proposta apresentada para 2026.

Os irmãos Pedro Henrique Cardoso e Luiz Guilherme Cardoso, que formam o Cat Dealers, já passaram por festivais como Lollapalooza e Rock in Rio. Além disso, a dupla também participou da abertura do show da cantora Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Segundo Egreen Baranda, uma das organizadoras do evento, a escolha das atrações acompanha o novo momento vivido pelo Kwati Club.

“Optamos por atrações e ritmos que mais têm a ver com essa nova proposta do Kwati Club. Então, chamamos os parceiros do boi-bumbá que estão com a gente desde o início, como Cateto e Kboclos. Além disso, trouxemos Uendel Pinheiro, que já é tradicional do nosso clube, incluímos Normandinho Jr., que é um fenômeno em Parintins, e também convidamos nomes importantes da música eletrônica como Cat Dealers, Pontifexx e Aya da Amazônia”, afirmou.

Programação completa

25 de junho

Cateto da Toada

26 de junho

Normandinho Jr.

Kboclos

27 de junho

Pontifexx

Uendel Pinheiro

28 de junho

Cat Dealers

Aya da Amazônia

Além dos shows

Além da programação musical, o Kwati Club também oferecerá atividades ligadas ao universo wellness. Entre as opções estão aulas de yoga, bike, tênis, beach tênis, futevôlei e academia funcional.

Enquanto as atividades de beach tênis, tênis, futevôlei e academia funcional ocorrerão entre 8h e 18h, as aulas de bike acontecerão às 9h e às 11h. Já a yoga será realizada diariamente às 10h.

Para participar das atividades, o público poderá adquirir o ingresso Day Use Premium. Além disso, os espaços Lounge Lago, Lounge Deck, Lounge Piscina e Bangalô Privativo também garantem acesso à programação.

Os passaportes para o Kwati Club estão disponíveis no site oficial do evento, com valores a partir de R$ 180 por dia. Além disso, os visitantes podem obter mais informações pelas redes sociais e pelos canais oficiais de atendimento.

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