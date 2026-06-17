O Kwati Club divulgou a programação musical para a temporada 2026 do Festival de Parintins. Entre os dias 25 e 28 de junho, o espaço localizado às margens do Lago Macurany, no bairro Santa Rita, reunirá atrações que vão do tradicional boi-bumbá à música eletrônica. Além disso, o evento também contará com atividades voltadas ao bem-estar.
A programação começa no dia 25 de junho com a banda Cateto da Toada, que dará as boas-vindas aos visitantes e moradores da Ilha da Magia. Já no dia 26, Normandinho Jr. e Kboclos sobem ao palco do espaço. Em seguida, no dia 27, será a vez de Pontifexx e Uendel Pinheiro animarem o público.
Por fim, no dia 28 de junho, o Kwati Club encerra sua temporada com a dupla Cat Dealers e a DJ Aya da Amazônia. Dessa forma, o evento aposta em uma mistura de ritmos que acompanha a nova proposta apresentada para 2026.
Os irmãos Pedro Henrique Cardoso e Luiz Guilherme Cardoso, que formam o Cat Dealers, já passaram por festivais como Lollapalooza e Rock in Rio. Além disso, a dupla também participou da abertura do show da cantora Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro.
Segundo Egreen Baranda, uma das organizadoras do evento, a escolha das atrações acompanha o novo momento vivido pelo Kwati Club.
“Optamos por atrações e ritmos que mais têm a ver com essa nova proposta do Kwati Club. Então, chamamos os parceiros do boi-bumbá que estão com a gente desde o início, como Cateto e Kboclos. Além disso, trouxemos Uendel Pinheiro, que já é tradicional do nosso clube, incluímos Normandinho Jr., que é um fenômeno em Parintins, e também convidamos nomes importantes da música eletrônica como Cat Dealers, Pontifexx e Aya da Amazônia”, afirmou.
Programação completa
25 de junho
- Cateto da Toada
26 de junho
- Normandinho Jr.
- Kboclos
27 de junho
- Pontifexx
- Uendel Pinheiro
28 de junho
- Cat Dealers
- Aya da Amazônia
Além dos shows
Além da programação musical, o Kwati Club também oferecerá atividades ligadas ao universo wellness. Entre as opções estão aulas de yoga, bike, tênis, beach tênis, futevôlei e academia funcional.
Enquanto as atividades de beach tênis, tênis, futevôlei e academia funcional ocorrerão entre 8h e 18h, as aulas de bike acontecerão às 9h e às 11h. Já a yoga será realizada diariamente às 10h.
Para participar das atividades, o público poderá adquirir o ingresso Day Use Premium. Além disso, os espaços Lounge Lago, Lounge Deck, Lounge Piscina e Bangalô Privativo também garantem acesso à programação.
Os passaportes para o Kwati Club estão disponíveis no site oficial do evento, com valores a partir de R$ 180 por dia. Além disso, os visitantes podem obter mais informações pelas redes sociais e pelos canais oficiais de atendimento.
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