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Boletim estadual atualiza cenário da cheia e detalha ações de ajuda humanitária, abastecimento de água e municípios em emergência

O Governo do Amazonas, por meio do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, divulgou nesta quarta-feira (17) o boletim semanal com informações atualizadas sobre a cheia dos rios no estado. Além disso, o informe detalha ações de assistência à população afetada.

De acordo com os decretos municipais, 22 municípios permanecem em situação de emergência. São eles: Atalaia do Norte, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, Lábrea, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins e Uarini.

Além disso, outros 18 municípios seguem em nível de alerta. Entre eles estão Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Borba, Caapiranga, Coari, Codajás, Envira, Fonte Boa, Iranduba, Japurá, Manacapuru, Manaquiri, Maraã, Nova Olinda do Norte, Pauini e São Paulo de Olivença.

Já em situação de atenção, o boletim aponta 22 municípios, incluindo Manaus, Parintins, Itacoatiara, Manicoré, Maués, Humaitá, Barcelos e Novo Airão, entre outros.

Mais de 223 mil pessoas afetadas

Até o momento, a estimativa do Governo do Estado é de 223.259 pessoas impactadas diretamente pelas inundações em todo o Amazonas. Dessa forma, o cenário exige reforço contínuo das ações de resposta e assistência.

Ajuda humanitária e Operação Cheia 2026

Na primeira etapa da Operação Cheia 2026, o Governo do Amazonas enviou 598 toneladas de ajuda humanitária para municípios das calhas do Juruá e do Purus, as mais afetadas pela subida dos rios.

Ao todo, a ação contempla 26 mil cestas básicas. Desse total, 14 mil seguem para a calha do Juruá, enquanto 12 mil são destinadas ao Purus.

Além disso, o pacote de apoio inclui a distribuição de alimentos em larga escala para atender famílias em situação de vulnerabilidade.

Água potável para comunidades ribeirinhas

A Defesa Civil do Amazonas também avançou com o projeto Água Boa. Em 2026, já foram enviados 147 kits de purificadores de água para 23 municípios.

A iniciativa busca garantir acesso à água potável durante períodos de cheia e estiagem. Assim, o programa reforça o combate à crise hídrica em comunidades ribeirinhas.

Entre os municípios atendidos estão Benjamin Constant, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Manaus, Parintins, Tefé, entre outros.

Monitoramento contínuo dos rios

Por fim, a Defesa Civil do Estado informou que o monitoramento da cheia segue de forma contínua. O trabalho é realizado pelo Centro de Monitoramento e Alerta, que acompanha diariamente o nível dos rios.

Além disso, o Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais mantém ações integradas para reduzir os impactos da cheia no estado.

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