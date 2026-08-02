Manaus (AM) – O processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026 registrou 2.973 inscritos no Amazonas. Os candidatos pré-selecionados na chamada regular têm até 4 de agosto para complementar as informações da inscrição no sistema Fies Seleção e dar continuidade ao processo de contratação do financiamento.
Os candidatos que não foram convocados na chamada regular serão incluídos automaticamente na lista de espera, cujas convocações ocorrerão entre 7 de agosto e 24 de setembro.
Pré-selecionados precisam validar documentos
Após concluir a complementação da inscrição, o estudante deverá validar a documentação junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino para a qual foi selecionado.
Na sequência, será necessário comparecer a uma instituição financeira para formalizar o contrato, observando os prazos previstos em cada etapa do processo.
Brasil teve mais de 127 mil inscritos
Em todo o país, o Fies registrou 127.175 candidatos, que realizaram 315.431 inscrições, já que cada participante podia escolher até três opções de curso.
As mulheres representaram 67,5% dos inscritos, com 85.867 candidatas, enquanto os homens somaram 41.308 participantes.
O processo seletivo também contabilizou:
- mais de 72 mil candidatos autodeclarados pretos ou pardos;
- 666 indígenas;
- 1.808 quilombolas;
- 5.248 pessoas com deficiência.
São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro lideraram o número de inscritos considerando a primeira opção de curso.
Lista de espera vai até setembro
Os candidatos que permanecerem na lista de espera deverão acompanhar diariamente o resultado pelo sistema do Fies Seleção.
O Ministério da Educação informou que não haverá novo ranqueamento, e as convocações ocorrerão conforme a disponibilidade das vagas até 24 de setembro.
Fies Social garante financiamento de até 100%
O processo seletivo reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).
Os beneficiários do Fies Social poderão obter financiamento de até 100% das mensalidades dos cursos.
Além disso, o programa mantém reserva de vagas para:
- pessoas com deficiência;
- indígenas;
- quilombolas;
- candidatos autodeclarados pretos e pardos.
Os estudantes contemplados pelo Fies Social não precisam comprovar renda junto à CPSA, mas devem comparecer para validar as demais informações exigidas.
O que é o Fies
Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) oferece financiamento para estudantes de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior que participam do programa e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
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