Educação

Ao todo, 2.973 candidatos participaram da seleção no estado. Pré-selecionados precisam complementar a inscrição até 4 de agosto.

Manaus (AM) – O processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026 registrou 2.973 inscritos no Amazonas. Os candidatos pré-selecionados na chamada regular têm até 4 de agosto para complementar as informações da inscrição no sistema Fies Seleção e dar continuidade ao processo de contratação do financiamento.

Os candidatos que não foram convocados na chamada regular serão incluídos automaticamente na lista de espera, cujas convocações ocorrerão entre 7 de agosto e 24 de setembro.

Pré-selecionados precisam validar documentos

Após concluir a complementação da inscrição, o estudante deverá validar a documentação junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino para a qual foi selecionado.

Na sequência, será necessário comparecer a uma instituição financeira para formalizar o contrato, observando os prazos previstos em cada etapa do processo.

Brasil teve mais de 127 mil inscritos

Em todo o país, o Fies registrou 127.175 candidatos, que realizaram 315.431 inscrições, já que cada participante podia escolher até três opções de curso.

As mulheres representaram 67,5% dos inscritos, com 85.867 candidatas, enquanto os homens somaram 41.308 participantes.

O processo seletivo também contabilizou:

mais de 72 mil candidatos autodeclarados pretos ou pardos ;

; 666 indígenas ;

; 1.808 quilombolas ;

; 5.248 pessoas com deficiência.

São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro lideraram o número de inscritos considerando a primeira opção de curso.

Lista de espera vai até setembro

Os candidatos que permanecerem na lista de espera deverão acompanhar diariamente o resultado pelo sistema do Fies Seleção.

O Ministério da Educação informou que não haverá novo ranqueamento, e as convocações ocorrerão conforme a disponibilidade das vagas até 24 de setembro.

Fies Social garante financiamento de até 100%

O processo seletivo reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Os beneficiários do Fies Social poderão obter financiamento de até 100% das mensalidades dos cursos.

Além disso, o programa mantém reserva de vagas para:

pessoas com deficiência;

indígenas;

quilombolas;

candidatos autodeclarados pretos e pardos.

Os estudantes contemplados pelo Fies Social não precisam comprovar renda junto à CPSA, mas devem comparecer para validar as demais informações exigidas.

O que é o Fies

Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) oferece financiamento para estudantes de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior que participam do programa e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

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