Troca de Farpas

Discussão em plenário começou com cobranças sobre denúncias de moradia e terminou com acusações de que vereadores estariam sendo pagos pela Prefeitura de Manaus

A sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM) foi marcada por uma discussão acalorada entre vereadores após cobranças sobre denúncias envolvendo supostas irregularidades na distribuição de moradias pela Prefeitura de Manaus.

O debate começou quando o vereador Raulzinho (PSD) pediu esclarecimentos ao vereador Coronel Rosses (PL) sobre acusações publicadas em redes sociais.

Acusações sobre pagamento a vereadores

A discussão se intensificou quando Coronel Rosses afirmou que vereadores estariam sendo pagos pela Prefeitura de Manaus para defender o ex-prefeito David Almeida e o atual prefeito Renato Júnior, ambos do Avante.

Além disso, o parlamentar afirmou que haveria uma reação coordenada sempre que críticas fossem direcionadas ao prefeito, o que gerou reação imediata de vereadores da base governista e da oposição.

O vereador também declarou que evita envolver familiares em embates políticos. “Eu mantive aqui a minha postura de não atacar colegas, mas se é para atacar a família, vamos atacar. Só para deixar claro que aquela situação eu me referia ao ex-prefeito, não era em relação ao atual prefeito, embora o atual prefeito também esteja no meio“, afirmou.

Eduardo Alfaia cobra provas e rebate acusações

O vereador Eduardo Alfaia, líder do Executivo municipal na CMM, afirmou que as declarações de Rosses atingiram parlamentares da base e da oposição ao sugerir que vereadores estariam sendo pagos pela Prefeitura de Manaus.

“O vereador faz uma denúncia pública infundada e depois ele não consegue provar nada do que falou nas redes sociais. Não tem a mínima honradez em reconhecer. Eu já cometi atropelos aqui, presidente, mas tive a hombridade de reconhecer e me retratar com colegas desta Casa. Agora ele faz uma coisa lamentável dessas, uma mentira dessa“, afirmou.

Segundo Alfaia, a acusação não se restringe a grupos políticos específicos.

“Quando ele diz aqui que o prefeito paga todo mundo desta Casa, ele ataca todos os parlamentares. Ele ataca base e oposição. A gente faz aqui o debate das ideias, mas ele prefere partir para ataques pessoais, para ataques a familiares dos vereadores. Em vez de fazer um debate sério de proposituras, ele faz um debate de ataques“, declarou.

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