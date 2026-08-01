Pré-candidato

Pré-candidato ao Governo do Amazonas anuncia propostas para reforçar o efetivo policial e ampliar o atendimento à população.

O pré-candidato ao Governo do Amazonas, senador Omar Aziz (PSD), defendeu a retomada do funcionamento 24 horas das delegacias no estado, durante encontro com moradores e apoiadores no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Omar afirmou que a medida será acompanhada da ampliação do efetivo das forças de segurança, com a convocação de candidatos aprovados nos últimos concursos das polícias Civil e Militar e a realização de novos certames.

“Vou chamar os concursados da Polícia Civil e da Polícia Militar que já estão preparados para servir à população e vamos realizar novos concursos com cinco mil vagas. As nossas delegacias vão voltar a funcionar 24 horas, inclusive nos fins de semana, porque segurança pública se faz com presença do Estado e atendimento à população”, afirmou.

Para Omar, ampliar a presença das forças de segurança nas ruas passa pela recomposição do efetivo policial e pelo fortalecimento da estrutura de atendimento à população. O pré-candidato também defendeu a valorização dos profissionais da área como parte da estratégia para melhorar o combate à criminalidade.

As propostas fazem parte do Eixo 2 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas, que prevê a recomposição do efetivo das forças de segurança, a modernização da estrutura operacional, o fortalecimento das ações de inteligência e a ampliação do policiamento ostensivo em Manaus e no interior.

Durante o encontro, Omar também afirmou que pretende criar uma nova versão do programa Ronda no Bairro, ampliando a presença policial nas comunidades.

“Eu criei o Ronda no Bairro, que foi um bom programa para vocês. Agora vamos implantar um programa ainda melhor, com mais policiais nas ruas, mais presença do Estado e mais proteção para quem vive nos bairros de Manaus e do interior”, destacou.

O Plano Estratégico também prevê investimentos em tecnologia, integração entre as forças policiais e fortalecimento da atuação do Estado nas regiões de fronteira e no interior do Amazonas, com o objetivo de ampliar a capacidade de enfrentamento ao crime organizado e melhorar a prestação dos serviços de segurança pública.

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