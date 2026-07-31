Entrevista

Candidata a vice-governadora na chapa de Omar Aziz afirmou que sua atuação política sempre priorizou a solução dos problemas da população.

Manaus (AM) – A deputada estadual Alessandra Campelo (PSD), pré-candidata a vice-governadora na chapa encabeçada pelo senador Omar Aziz (PSD), afirmou que sua trajetória política sempre foi marcada pela independência e pelo compromisso com a solução dos problemas da população, independentemente do grupo político ao qual esteve ligada. A declaração foi feita durante entrevista à jornalista Rosiene Carvalho.

Ao comentar sua decisão de integrar a chapa de oposição, após ter ocupado cargos no governo de Wilson Lima (União Brasil), Alessandra negou que tenha atuado como representante de um único grupo político e destacou que sempre aproveitou os espaços que ocupou para desenvolver políticas públicas.

“Desde o meu primeiro mandato, eu não fui eleita para ser a deputada de um cacique A ou B. Fui secretária no governo de Eduardo Braga e nunca fui a deputada do Eduardo Braga. Fui secretária no governo de Omar Aziz e nunca fui a deputada de Omar Aziz. Também fui secretária no governo de Wilson Lima e nunca fui a deputada de Wilson Lima. Sempre usei os espaços que me foram dados para fazer a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

A parlamentar disse que aceitou o convite para compor a chapa por acreditar que a aliança liderada por Omar Aziz reúne as melhores condições políticas e administrativas para enfrentar os desafios do Amazonas.

Segundo Alessandra, a coligação conta com amplo apoio de prefeitos, lideranças municipais e segmentos da sociedade, o que, na avaliação dela, fortalece o projeto eleitoral.

“Hoje, o maior grupo político do Amazonas reúne 55 prefeitos em mandato, além da maioria dos candidatos de oposição nos municípios e importantes setores aqui da capital. Eu acredito que é a chapa que tem a maior capacidade de resolver os problemas do Estado”, declarou.

A deputada também destacou que sua experiência acumulada no Legislativo e no Executivo estadual contribuiu para o convite para ocupar a vaga de vice-governadora. Ela afirmou que desenvolveu capacidade de diálogo, articulação política e gestão administrativa ao longo da carreira pública.

“Quando me dão oportunidade, eu entro para resolver problemas, seja quem for o governador. Eu acredito que essa capacidade de dialogar, de resolver problemas, de transitar e a experiência administrativa, somadas à sensibilidade adquirida na vida pública, me credenciaram para integrar essa chapa”, disse.

Jornalista e policial civil concursada, Alessandra Campelo exerce atualmente o terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Ao longo da carreira, foi secretária de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), da Assistência Social e Combate à Fome (Seas) e também atuou na área de Produção Rural. Atualmente, preside a Procuradoria Especial da Mulher da Aleam, onde desenvolve ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e à promoção dos direitos femininos.

Foto: Danilo Mello/ALEAM

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