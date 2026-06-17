DIVERSIDADE

Artista visual e performática Lup Moara defenderá o item no Bumbódromo e se tornará a primeira mulher trans a ocupar o posto na história do festival

O Boi-Bumbá Caprichoso anunciou oficialmente Lup Moara como a primeira Tuxaua Trans da história do Festival de Parintins. Com isso, a artista visual e performática defenderá o item na arena do Bumbódromo e passará a ocupar um posto inédito no espetáculo.

O item Tuxaua representa liderança, força e ancestralidade indígena. Além disso, a escolha de Lup também marca um momento de representatividade e diversidade dentro da cultura popular amazônica.

Torcedora do Caprichoso desde a infância, a artista destacou a importância da conquista para sua trajetória e para a comunidade LGBTQIAPN+.

“O Caprichoso sempre foi o meu espaço de acolhimento, respeito e pertencimento. Foi no pavilhão azul e branco que me senti representada e valorizada para construir minha caminhada. Assumir esse item é levar a nossa voz, a nossa estética e a nossa resistência para o centro do espetáculo”, afirmou.

Além disso, Lup ressaltou o significado histórico do momento.

“Ser a primeira mulher trans a assumir o item Tuxaua mostra que o Caprichoso, mais uma vez, faz história e inova dentro do Festival de Parintins. Para mim, é muito satisfatório poder contribuir de uma forma ainda mais forte dentro do meu boi, dentro da arena, com mais garra e com uma identidade ainda mais fortalecida”, declarou.

Trajetória construída dentro do Caprichoso

A relação de Lup Moara com o boi azul começou ainda na infância. Inicialmente, ela integrou a Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale, a tradicional Escolinha de Arte do Caprichoso.

Posteriormente, desenvolveu sua atuação artística no Corpo de Dança Caprichoso (CDC). Além disso, participou de bois mirins e ganhou destaque como Porta-Estandarte e Cunhã-Poranga do Boi-Bumbá Rasgadinho.

Ao mesmo tempo, a artista passou a frequentar os ateliês do Caprichoso. Lá, conviveu com nomes importantes da arte parintinense e ampliou sua formação cultural.

Dos palcos para os bastidores

Com o passar dos anos, Lup também construiu carreira nos bastidores do espetáculo. Em 2018, assinou seu primeiro trabalho como artista de figurino.

Já em 2020, passou a atuar diretamente na criação e produção de indumentárias para as apresentações do Caprichoso na arena.

Desde então, consolidou seu nome entre os talentos da nova geração de artistas do Baixo Amazonas. Sua trajetória reúne experiências nos palcos, nos galpões e nos processos criativos do bumbá.

Agora, Lup Moara assume um dos itens mais simbólicos do Festival de Parintins. Dessa forma, entra para a história como a primeira mulher trans a defender o posto de Tuxaua no Bumbódromo.

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