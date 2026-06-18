ASTRONOMIA

Especialistas classificam encontro entre Lua e Vênus como um dos fenômenos astronômicos mais bonitos de 2026.

A Lua crescente e o planeta Vênus chamaram a atenção de observadores e apaixonados por astronomia no início da noite desta quarta-feira (17). Além disso, Mercúrio e Júpiter apareceram visualmente próximos e completaram um raro espetáculo celeste.

O fenômeno pôde ser observado em diferentes regiões do Brasil. No entanto, a visualização dependia de condições climáticas favoráveis e de um horizonte livre de obstáculos.

Segundo Rodrigo Raffa, professor de Física e responsável pelo Clube de Astronomia Centauri, em Itapetininga (SP), a combinação dos astros transformou o encontro em um dos eventos astronômicos mais interessantes do ano.

“É bastante raro, vamos dizer assim, pelas circunstâncias. Nós temos três planetas visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus e Júpiter. Temos também uma Lua em fase crescente, extremamente fina, sempre a oeste, logo após o pôr do sol. Todos esses astros juntos, numa mesma janela do céu, realmente é algo único”, explicou.

Além disso, o especialista destacou a beleza da configuração observada nesta quarta-feira.

“Pela combinação de elementos e pela configuração dos corpos celestes, considero este um dos fenômenos astronômicos mais bonitos de 2026”, afirmou.

Lua ocultou Vênus por alguns minutos

Em algumas cidades do interior de São Paulo, o fenômeno ganhou um detalhe ainda mais especial. Durante alguns minutos, a Lua passou à frente de Vênus e ocultou o planeta, em um evento semelhante a um eclipse.

Por causa disso, moradores e observadores registraram imagens do momento e compartilharam os registros nas redes sociais.

Configuração chamou atenção de astrônomos

A observação não exigiu equipamentos especiais. Ainda assim, especialistas recomendam locais com pouca iluminação artificial para melhorar a experiência.

Além disso, um horizonte aberto ajuda na visualização dos astros logo após o pôr do sol.

Por reunir Lua crescente, Vênus, Mercúrio e Júpiter na mesma faixa do céu, o fenômeno se destacou entre os principais eventos astronômicos observados neste ano.

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