Gana estreou com vitória na Copa do Mundo de 2026. Em uma partida equilibrada e com poucas chances claras de gol, a seleção africana derrotou o Panamá por 1 a 0 nesta quarta-feira (17), em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L.
O gol da vitória saiu apenas nos acréscimos do segundo tempo. Aos 49 minutos, Antoine Semenyo encontrou Brandon Thomas-Asante com um passe de três dedos pela esquerda. Na sequência, o atacante cruzou rasteiro para Caleb Yirenkyi aparecer livre na segunda trave e empurrar para o fundo da rede.
Primeiro tempo teve poucas oportunidades
As duas seleções encontraram dificuldades para criar jogadas ofensivas durante a etapa inicial.
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O Panamá começou pressionando e criou a melhor oportunidade logo nos primeiros minutos. Cecilio Waterman finalizou de primeira dentro da área, mas o goleiro Lawrence Ati Zigi fez grande defesa para evitar o gol.
Depois disso, o confronto ficou truncado no meio-campo. Enquanto o Panamá teve mais posse de bola, Gana tentou explorar os contra-ataques, mas sem sucesso.
Assim, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.
Gana cresce na reta final contra Panama
Na segunda etapa, o jogo ganhou mais intensidade. O Panamá quase abriu o placar aos 21 minutos, quando Jiovany Ramos arriscou de fora da área e acertou a trave.
Por outro lado, Gana passou a pressionar nos minutos finais e levou perigo em bolas paradas e cruzamentos para a área.
Quando o empate parecia definido, Semenyo encontrou Thomas-Asante pela esquerda. O atacante cruzou rasteiro e Caleb Yirenkyi apareceu na segunda trave para marcar o gol da vitória ganesa aos 49 minutos.
Situação do grupo
Com o resultado, Gana soma três pontos e começa a competição com vantagem na briga pela classificação às oitavas de final.
Já o Panamá estreia sem pontuar e precisará buscar a recuperação na próxima rodada para seguir vivo na disputa.
Próximos jogos
Gana x Inglaterra
📅 23 de junho
⏰ 17h (de Brasília)
Panamá x Croácia
📅 23 de junho
⏰ 20h (de Brasília)