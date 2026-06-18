IMPOSTO DE RENDA

Pagamento será feito em julho e pode chegar a R$ 1 mil por contribuinte; consulta ficará disponível pela internet.

A Receita Federal anunciou oficialmente um lote especial de restituição automática para o Imposto de Renda (IRPF). Esta iniciativa piloto do órgão pretende injetar cerca de R$ 500 milhões na economia nacional. Dessa forma, a medida beneficiará aproximadamente 4 milhões de cidadãos.

Quem receberá o dinheiro

Em primeiro lugar, o benefício atende exclusivamente os contribuintes que tiveram imposto retido na fonte em 2024. Contudo, esse público não atingiu os critérios de obrigatoriedade para a entrega da declaração anual em 2026. Por isso, a própria Receita Federal elaborou internamente uma declaração automatizada no modelo simplificado. Estão elegíveis, portanto, os cidadãos isentos de envio com valores de restituição de até R$ 1.000 por pessoa. Isso gera um tíquete médio de R$ 125.

Cronograma e data do pagamento

No que diz respeito aos prazos, a Receita Federal começou a processar e gerar essas declarações automáticas no dia 15 de junho de 2026. Posteriormente, o órgão realizará o pagamento integral desse lote no dia 15 de julho de 2026. Ademais, o banco efetuará o repasse do dinheiro de maneira exclusiva. O depósito cairá diretamente na conta vinculada à chave Pix CPF do contribuinte.

Como consultar o benefício

Para saber se o sistema o contemplou, o cidadão não precisará sair de casa. A partir do dia 8 de julho de 2026, a Receita Federal liberará a consulta oficial para o público geral. Diante disso, os interessados devem acessar o ambiente digital “Meu Imposto de Renda” (MIR). O sistema está disponível tanto no aplicativo para smartphones quanto no site oficial. Vale reforçar que este lote especial difere do calendário regular do IRPF 2026.

Alerta contra fraudes e golpes

Por fim, a instituição emitiu um comunicado importante para evitar fraudes digitais. Como o procedimento é totalmente automático e gratuito, a Receita Federal não envia e-mails, SMS ou mensagens de aplicativo. O órgão também não faz contatos telefônicos para confirmar dados. Da mesma forma, o governo não cobra taxas adicionais para liberar o dinheiro. Portanto, o cidadão não deve efetuar pagamentos de qualquer natureza.

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