Futebol

Espaços privados investem em telões e promoções para atrair torcedores

A Copa do Mundo de 2026 mudou a forma como o brasileiro assiste ao maior evento do futebol mundial e impacta diretamente o mercado de lazer e esportes em Manaus.

Diferente das edições anteriores, quando a TV aberta transmitia todos os jogos, o cenário atual é marcado pela fragmentação dos direitos de transmissão. A CazéTV exibe todas as partidas no YouTube, muitas delas com exclusividade, enquanto emissoras tradicionais como Globo e SBT transmitem apenas parte da programação.

Essa descentralização alterou o comportamento do torcedor e abriu novas oportunidades de mercado na capital amazonense. Para quem busca acompanhar os jogos em grupo e evitar problemas como delay e instabilidade de conexão, espaços esportivos e praças privadas passaram a funcionar como “arenas de torcida”.

Streaming e mudança de comportamento

O novo modelo de transmissão fortaleceu o consumo coletivo do futebol. Em Manaus, cresce a busca por ambientes com telões e estrutura voltada à experiência do torcedor.

Um dos exemplos desse movimento é a Arena LD, espaço gerenciado pelo profissional de educação física e empresário Lucas David. O empreendedor antecipou a tendência e adaptou o ambiente para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo ele, o evento influencia diretamente a cultura do brasileiro.

“Futebol é algo que impacta a vida de todo brasileiro, ainda mais nessa época de Copa do Mundo. É um período em que a gente esquece as diferenças e acaba se unindo ainda mais, com o mesmo propósito e a mesma torcida”, afirma Lucas David.

Clima de estádio

Para atender o público durante os jogos, a Arena LD investiu em ambientação temática e ampliação da estrutura. O espaço, que já conta com quadra de futebol society e bar, recebeu decoração com as cores do Brasil e instalação de telão de alta definição.

“É algo que combina muito. Nada melhor do que assistir a um jogo de Copa do Mundo em um espaço voltado ao futebol. A ideia é criar um ambiente propício para que os clientes se sintam ainda mais no clima do jogo, com nossa estrutura ornamentada com bandeiras, telão, além de bebidas geladas e comidas”, explica o gestor.

Promoções e engajamento

Além das transmissões, a Arena LD criou ações promocionais para estimular o engajamento do público nas redes sociais e incentivar a prática esportiva.

Para participar da promoção, os clientes devem acertar o placar do segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, marcado para sexta-feira (19), contra o Haiti, às 20h30 (horário de Manaus). O primeiro participante que acertar o resultado garante 50% de desconto no aluguel da quadra, que custa R$ 160.

*Com informações da assessoria

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