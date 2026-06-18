Resgate

Vítima sofreu fraturas após a árvore cair sobre ela durante o trabalho em uma comunidade rural a 90 quilômetros de Manaus.

Manaus (AM) – Um homem ficou gravemente ferido após cair de um açaizeiro enquanto trabalhava em uma comunidade rural na região do Canaã, a cerca de 90 quilômetros de Manaus. O acidente ocorreu na quarta-feira (17), e a vítima precisou ser resgatada por uma aeronave do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo a SSP-AM, além da queda, a árvore caiu sobre o trabalhador, agravando os ferimentos e exigindo um resgate aeromédico de urgência.

Resgate aéreo

De acordo com o diretor do DIOA, delegado Rafael Montenegro, a vítima sofreu uma queda de grande altura e apresentava múltiplas fraturas.

“Esse homem sofreu uma queda relativamente alta e fraturou a bacia, o braço, além de outros ferimentos pelo corpo. Foi uma situação grave, sem possibilidade de remoção rápida por terra. O DIOA foi até a comunidade e realizou o resgate em cerca de 45 minutos”, afirmou.

A operação foi realizada por equipes especializadas do DIOA, que transportaram o homem até Manaus.

Atendimento médico

Após o pouso na capital, a vítima foi entregue à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o encaminhamento para uma unidade hospitalar.

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