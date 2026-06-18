Experiências

Seminário em Manaus reúne economistas e estudantes para debater inclusão, diversidade, liderança feminina e desenvolvimento econômico.

A abertura do IV Seminário Nacional da Mulher Economista e Diversidade reuniu, nesta quinta-feira (18), em Manaus, economistas, estudantes e representantes de Conselhos Regionais de Economia de diferentes estados do Brasil. O evento é promovido pelo Conselho Regional de Economia do Amazonas e Roraima (CORECON-AM/RR), em parceria com o Conselho Federal de Economia (COFECON), e discute liderança feminina, diversidade, inclusão, educação econômica e desenvolvimento.

Um grupo de 12 estudantes de Roraima chamou atenção ao percorrer cerca de 12 horas de viagem de ônibus para participar da programação. A participação evidencia o interesse dos futuros profissionais nos debates sobre diversidade, inclusão e os desafios contemporâneos da Economia. Além disso, reforça a importância do seminário para a formação acadêmica e profissional.

A presidente do Conselho Federal de Economia (COFECON), Tania Cristina Teixeira, destacou a escolha de Manaus como sede do evento. Segundo ela, a capital amazonense amplia a reflexão sobre economia, sustentabilidade, inclusão e diversidade.

“Este encontro já foi realizado em diferentes estados da Federação, mas estar em Manaus tem um significado especial. O Amazonas nos convida a refletir sobre temas fundamentais como economia, sustentabilidade, inclusão e diversidade. Foi justamente por essa conexão que escolhemos realizar aqui o seminário e também a plenária do COFECON, fortalecendo o debate sobre questões que são estratégicas para o presente e o futuro do país”, destacou Tania.

Intercâmbio de experiências

A presença de representantes de Conselhos Regionais de Economia de diferentes estados reforça o caráter nacional do encontro. O evento promove o intercâmbio de experiências e fortalece o diálogo sobre temas estratégicos para a profissão e para a sociedade.

O presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas e Roraima (CORECON-AM/RR), Márcio Paixão, ressaltou o papel do seminário na valorização da participação feminina na Economia e na ampliação de espaços de liderança.

“Este seminário reúne economistas, profissionais e estudantes de diversos estados para discutir o protagonismo, a liderança e a participação das mulheres, que se tornam cada vez mais relevantes para a sociedade. O Sistema Cofecon/Corecons está engajado nesse propósito e trabalha para ampliar os espaços de participação e liderança das mulheres, reconhecendo suas competências e contribuições para o desenvolvimento econômico e social”, disse Márcio.

Outro ponto observado durante a programação foi a presença equilibrada de mulheres e homens na plateia. Palestrantes destacaram que esse cenário ainda não é comum em eventos voltados a gênero e diversidade, o que indica maior interesse social por ambientes mais inclusivos e igualitários.

O IV Seminário Nacional da Mulher Economista e Diversidade segue nesta quinta-feira (19), com palestras, painéis e debates. A programação ocorre de forma presencial em Manaus e também é transmitida ao vivo pelos canais oficiais do CORECON-AM/RR e do COFECON.

(*) Com informações da assessoria

Leia Mais: