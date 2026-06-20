TRF1

Desafio do século XXI é conciliar proteção ambiental, respeito às comunidades tradicionais e geração de oportunidades para a população

A recente decisão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que anulou a multa aplicada à empresa Potássio do Brasil e restabeleceu o licenciamento ambiental do Projeto Potássio Autazes, trouxe a esperança de que o Estado finalmente tenha o direito de aproveitar suas riquezas para promover emprego, renda e desenvolvimento.

Durante décadas, o Amazonas conviveu com uma contradição que salta aos olhos. Trata-se do maior estado da Federação, detentor de imensa riqueza natural, posição estratégica e enorme potencial econômico. Ainda assim, continua enfrentando enormes dificuldades de infraestrutura, logística e integração nacional. É um estado que frequentemente se vê isolado dos grandes centros de decisão política e econômica do País.

Enquanto outras regiões receberam sucessivos investimentos em rodovias, ferrovias, portos, mineração, agronegócio e energia, o Amazonas muitas vezes assistiu de longe ao próprio potencial permanecer intocado.

Não se trata de defender um modelo de desenvolvimento predatório ou de ignorar a importância da preservação ambiental. Pelo contrário. O desafio do século XXI é conciliar proteção ambiental, respeito às comunidades tradicionais e geração de oportunidades para a população.

É nesse contexto que o Projeto Potássio Autazes ganha relevância. O Brasil permanece fortemente dependente da importação de potássio, um insumo fundamental para a produção agrícola. Grande parte desse produto vem do exterior, tornando o país vulnerável às oscilações do mercado internacional e às crises geopolíticas.

O desenvolvimento de uma fonte nacional de produção representa não apenas uma oportunidade econômica para o Amazonas, mas também um ativo estratégico para a segurança alimentar brasileira.

A decisão do TRF1 não encerra todos os debates em torno do empreendimento. Questões ambientais, sociais e relacionadas aos direitos dos povos indígenas continuarão sendo discutidas e acompanhadas pelas instituições competentes. Isso é natural em um Estado Democrático de Direito e fortalece a legitimidade de qualquer projeto de grande porte.

Entretanto, a decisão judicial sinaliza o reconhecimento de que o desenvolvimento econômico não pode ser tratado como uma hipótese proibida quando se fala do Amazonas. O Estado tem o direito de participar do crescimento nacional, de atrair investimentos, de gerar empregos qualificados e de criar oportunidades para sua população.

Os amazonenses sabem o que significa depender excessivamente de poucos setores econômicos. Também conhecem as dificuldades enfrentadas pelos municípios do interior, onde a escassez de oportunidades frequentemente empurra jovens para o desemprego, a informalidade ou a migração forçada em busca de melhores condições de vida.

A exploração de potássio em Autazes pode representar um novo capítulo nessa história. Não como solução mágica para todos os problemas do Estado, mas como uma oportunidade concreta de diversificação econômica, fortalecimento da arrecadação pública e geração de empregos diretos e indiretos.

O Amazonas não pede privilégios. Pede equilíbrio. Pede que as mesmas oportunidades concedidas a outras regiões do Brasil também sejam consideradas para sua população. Pede que a proteção ambiental caminhe ao lado da justiça social e do desenvolvimento econômico.

A decisão do TRF1 mostra que o Amazonas precisa ser respeitado em seu direito maior, que é o de se desenvolver adequadamente, com respeito a alguns milhões de caboclos que merecem viver com dignidade e esperança, sob a proteção de uma estrutura federativa verdadeira e não à mercê da tutela de organizações, sejam elas ongs ou não, que buscam, a ferro e fogo, manter nossas riquezas enterradas no chão do atraso.

Juscelino Taketomi é jornalista, colaborador do EM TEMPO e assessor especial na Assembleia Legislativa do Amazonas

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