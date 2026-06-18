São Paulo

Populares agrediram os suspeitos após motorista de táxi desligar o carro e impedir a fuga em São Paulo.

São Paulo (SP) – Uma câmera de segurança registrou o momento em que um pedestre impediu a tentativa de sequestro de uma criança na tarde de terça-feira (16), no bairro de Guaianases, na zona leste da capital paulista. O flagrante mostra a ação rápida do morador, que percebeu a abordagem criminosa contra o menino e interveio imediatamente, evitando que os suspeitos levassem a vítima.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a dupla havia embarcado em um táxi momentos antes e ditado o caminho para o motorista. Ao alcançarem a rua Moreira Neto, um dos homens saltou do veículo para iniciar o ataque.

Flagrante

O circuito de monitoramento mostra o criminoso caminhando em direção ao garoto, que andava de bicicleta pela calçada. De forma abrupta, o homem agarra a criança pelos braços e tenta arrastá-la à força para o banco traseiro do táxi que dava cobertura.

Ao notar o desespero do menino, um pedestre corre em direção ao veículo e confronta o sequestrador, conseguindo libertar a vítima antes que as portas fossem fechadas.

Agressão

A dupla tentou escapar rapidamente usando o mesmo táxi, mas o motorista agiu com firmeza e desligou o motor do veículo, impossibilitando a fuga. Moradores da área cercaram o carro, retiraram os dois criminosos do banco dos passageiros e iniciaram uma sessão de espancamento contra os suspeitos.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo já analisa as gravações das câmeras locais e realiza diligências na região para identificar e prender os autores do crime. Até o fechamento desta matéria, os agressores não haviam sido localizados e a família da criança ainda não tinha comparecido à delegacia para registrar formalmente a ocorrência.

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