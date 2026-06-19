Fake news

Florencia Peña divulgou uma informação falsa sobre Jorge Messi durante uma transmissão ao vivo, pediu desculpas à família e anunciou sua saída da atração.

A apresentadora e atriz argentina Florencia Peña divulgou ao vivo uma informação falsa sobre a suposta morte de Jorge Messi, pai de Lionel Messi, durante uma edição do programa El Show del Verano, da Luzu TV. A notícia ganhou repercussão rapidamente. No entanto, a família do jogador desmentiu a informação e confirmou que Jorge Messi está vivo e se recupera de problemas de saúde.

Família de Messi desmente informação

A declaração de Florencia repercutiu nas redes sociais e em veículos de comunicação da Argentina. Pouco tempo depois, familiares de Lionel Messi esclareceram que Jorge Messi não morreu.

Além disso, a família informou que o pai do craque argentino enfrenta problemas de saúde, mas segue vivo e em recuperação.

Florencia Peña pede desculpas e deixa programa

Pai de Messi é dado como morto ao vivo; família desmente e apresentadora deixa programa pic.twitter.com/PD2VOCQlvr — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 19, 2026

Após a repercussão do caso, Florencia Peña publicou um pedido de desculpas nas redes sociais. Na mensagem, ela explicou que recebeu a informação durante a transmissão e acreditou que a produção já havia realizado a checagem necessária.

Mesmo assim, a apresentadora assumiu a responsabilidade pelo erro e anunciou sua saída da atração.

“Peço perdão à família Messi pelo momento terrível que imagino que estejam vivendo. Estou muito envergonhada por ter sido o veículo para essa dor. Preciso esclarecer que essa informação falsa me foi passada durante a transmissão ao vivo como algo verificado pela produção do programa, e eu confiei. Ainda assim, assumo minha responsabilidade, pois faço parte do erro, e por isso decidi me afastar e encerrar minha participação no programa. Volto a pedir desculpas, de coração. Eu me enganei.”

Em lágrimas, apresentadora comenta episódio

Posteriormente, Florencia voltou a falar sobre o caso durante participação em outro programa da televisão argentina.

Emocionada, ela afirmou que acreditou na informação recebida e que apenas tentou demonstrar empatia com a família de Lionel Messi ao comentar o assunto durante a transmissão.

Emissora afasta envolvidos na checagem

Enquanto isso, a Luzu TV divulgou uma nota oficial lamentando o ocorrido. A emissora informou o desligamento dos profissionais responsáveis pela checagem e divulgação da informação incorreta.

Além disso, o canal anunciou medidas para reforçar os processos internos de verificação de informações. Segundo a empresa, o objetivo é evitar que erros semelhantes voltem a acontecer em futuras transmissões.

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