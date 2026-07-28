Celebridades

Atriz marcou presença no Camarote Skol e participou das experiências preparadas pela marca durante uma das maiores micaretas do Brasil.

A convite da Skol, Deborah Secco marcou presença no Camarote Skol durante o Fortal 2026. A atriz viveu de perto a experiência de uma das maiores micaretas fora de época do Brasil.

Durante o evento, Deborah Secco participou das ativações preparadas pela marca. Além disso, aproveitou a programação do espaço exclusivo da Skol ao lado dos foliões.

O Camarote Skol reuniu música, encontros e experiências especiais durante os quatro dias de festa. Dessa forma, a marca reforçou sua conexão com momentos de celebração e diversão.

Além do camarote, Deborah também participou da tradicional Feijoada Siriguella. O evento faz parte da programação do Fortal e reúne personalidades e foliões em Fortaleza.

Patrocinadora oficial do Fortal 2026, a Skol preparou diferentes experiências para o público. Entre elas, estão ativações de marca, espaços de convivência e ações de interação.

A participação da atriz ainda destacou a campanha da Skol para o período de férias e feriados. A proposta é incentivar os brasileiros a aproveitarem momentos de lazer.

Além disso, a marca apresentou a Skol Zero Zero. A cerveja sem álcool, sem açúcar e com apenas 12 calorias por lata de 350 ml amplia as opções para diferentes ocasiões de consumo.