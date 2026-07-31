INFLUÊNCIA DIGITAL

Amazonense aparece à frente de Virginia Fonseca em ranking nacional de engajamento em publis no Instagram e emociona seguidores com desabafo.

A influenciadora amazonense Carla Evellyn conquistou um lugar de destaque entre os maiores criadores de conteúdo do Brasil ao aparecer à frente de Virginia Fonseca no ranking dos 20 perfis com maior engajamento em publicações publicitárias no Instagram durante o primeiro semestre de 2026.

O levantamento foi divulgado pelo pesquisador e criador de conteúdo digital Edu Prange, responsável pelo perfil O Cara dos Rankings, e tem como base dados extraídos da API oficial do Instagram. O estudo considera exclusivamente a soma de curtidas e comentários em publicações identificadas como #publi no feed.

No ranking, Carla Evellyn ocupa a 17ª posição, com 3.739.465 interações, enquanto Virginia Fonseca aparece em 19º lugar, com 3.485.085. Assim, a criadora de conteúdo amazonense ficou à frente de um dos maiores nomes da internet brasileira quando o assunto é desempenho em conteúdos patrocinados.

Além disso, segundo Edu Prange, a média de engajamento dos 20 primeiros colocados ultrapassou 5,9 milhões de interações apenas em conteúdos publicitários no primeiro semestre. Dessa forma, o ranking mostra quais influenciadores conseguem gerar maior resposta do público em postagens patrocinadas, um dos principais indicadores observados pelas marcas na hora de fechar campanhas.

Confira o ranking completo

Álvaro — 16.592.460 Lucas Rangel — 10.945.481 Felipe de Assis | Navegando SP — 8.500.700 Mari Menezes — 7.478.000 Nathalia Valente — 6.770.439 Rafaella Tuma — 6.105.120 Eduarda Gutierrez — 5.883.938 Rayssa Buq — 5.691.797 Bomtalvão — 4.789.102 Matheus Costa — 4.761.262 Ary Mirelle — 4.657.500 Morimura — 4.656.071 Nicole Bahls — 4.623.401 Thais Nunes Linares — 4.434.338 CaioX — 4.218.521 Jhenny Keller — 4.164.959 Carla Evellyn — 3.739.465 Mari Kruger — 3.731.391 Virginia Fonseca — 3.485.085 Poliana Cota — 3.465.623

Carla se emociona com a conquista

Na noite desta quinta-feira (30), Carla Evellyn usou os Stories para agradecer o resultado. Visivelmente emocionada, ela contou que tentou gravar o vídeo três vezes antes de conseguir falar sobre a conquista.

“Isso daqui para mim não é só um dado. Isso é a resposta de muita oração, muito empenho, tanto o meu quanto das pessoas ao meu redor, e muita conexão com vocês.”

Além de agradecer aos seguidores, a influenciadora destacou as dificuldades enfrentadas por criadores de conteúdo da Região Norte para conquistar espaço nacional.

“Só a gente, principalmente a gente daqui do Norte, sabe o quanto é suado. O quanto é difícil estar aqui nessa lista dentre os maiores. A gente está acima de nomes muito grandes, que eu jamais sonharia.”

Como vive Virginia Fonseca atualmente

Enquanto isso, Virginia Fonseca segue entre as maiores influenciadoras do país e vive uma nova fase na vida pessoal. Após o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, pai de seus três filhos, a empresária assumiu um relacionamento com o jogador Vinícius Júnior, romance que passou a movimentar as redes sociais nas últimas semanas.

Ao mesmo tempo, Virginia voltou a repercutir por causa do ex-marido. Zé Felipe foi alvo de críticas após publicar um vídeo ao lado do filho caçula, José Leonardo, durante a comemoração dos 63 anos do cantor Leonardo.

Nas imagens, pessoas presentes na festa perguntam ao menino o que ele daria “para as meninas”. Em seguida, a criança responde com uma palavra de conotação obscena, provocando risadas entre os adultos. O vídeo viralizou e gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

Por isso, internautas classificaram a brincadeira como inadequada por envolver uma criança pequena e questionaram a decisão de compartilhar o momento publicamente. Além disso, a repercussão reacendeu o debate sobre os limites da exposição infantil nas redes sociais e levou parte do público a comparar as críticas direcionadas a Zé Felipe com outras polêmicas envolvendo Virginia.

Até o momento, Zé Felipe não havia se pronunciado sobre a repercussão do caso.

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