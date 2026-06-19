Lista vip

Empresário organiza evento VIP em Alphaville nesta sexta-feira; influenciador fechou filiação ao União Brasil recentemente.

São Paulo (SP) – O influenciador e empresário Pablo Marçal (União Brasil) está cobrando ingressos de até R$ 1.497 para quem deseja assistir à partida de futebol entre a seleção do Brasil e o Haiti ao seu lado, na região de Alphaville, nesta sexta-feira (19). O ex-candidato à prefeitura paulistana utilizou suas redes sociais para convocar seus seguidores para o evento pago, promovendo a reunião como uma oportunidade de torcer em grupo.

A página oficial de vendas indica duas modalidades de convites. O lote convencional custa R$ 497, enquanto a área considerada “VIP” sai por R$ 1.497, sendo que ambas as categorias permitem a entrada do comprador com direito a um acompanhante.

Bastidores

No campo político, o empresário migrou para as fileiras do União Brasil no mês de março, deixando a antiga legenda, o PRTB. O influenciador passou a ganhar forte espaço interno na nova sigla, chegando a estrelar as recentes inserções comerciais da legenda que foram transmitidas em rede nacional de televisão.

Apesar da movimentação partidária, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) aplicou uma sanção de inelegibilidade por oito anos contra o político, motivada pelo esquema de campeonato de cortes de vídeos montado por sua equipe na última campanha eleitoral. A defesa do influenciador ainda move recursos contra a decisão do tribunal.

Acordo

O cenário jurídico de Marçal também envolveu uma negociação com o Ministério Público Eleitoral (MPE) para travar por dois anos um processo aberto por Guilherme Boulos (PSOL). A disputa na Justiça se deu após o empresário publicar um laudo médico falso contra o adversário durante o pleito de 2024.

Visando o cenário nacional, o pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se reuniu com o influenciador em Alphaville para traçar as metas da campanha de redes sociais da direita. O encontro serviu para que o senador desenhasse uma grande estratégia digital de captação de votos, incluindo a captação de novos vídeos curtos focados na base de apoiadores de Marçal na internet.

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