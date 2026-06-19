TORCIDA EM MANAUS

Evento gratuito no Largo de São Sebastião terá telão para Brasil x Haiti, atrações musicais, brindes e esquema especial de segurança.

Os torcedores amazonenses terão um ponto de encontro especial para acompanhar o jogo entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (19), o Governo do Amazonas promove o Amazonas Fan Fest Copa do Mundo no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus. Além disso, a entrada será gratuita.

A programação começa às 19h. O evento contará com telão para a transmissão da partida da Seleção Brasileira. Além disso, o público poderá acompanhar atrações musicais e participar de sorteios de brindes.

Primeiramente, a banda Marrakesh sobe ao palco para abrir a programação. Em seguida, a apresentadora Suelen Gonzaga comandará as interações com os torcedores ao longo da noite.

Já durante o intervalo da partida, a DJ Rafa Militão assume as pick-ups e anima o público com um repertório de brasilidades.

Após o apito final, a programação continua. Dessa forma, o cantor Bernardo Nunes encerra a noite com sucessos do arrocha e do sertanejo.

Além da estrutura montada para os torcedores, o Governo do Estado informou que órgãos de segurança e trânsito atuarão no entorno do Largo de São Sebastião. Assim, a operação busca garantir a organização e a segurança do evento.

Programação

19h – Banda Marrakesh

20h30 – Transmissão de Brasil x Haiti

Intervalo – DJ Rafa Militão

Após o jogo – Show de Bernardo Nunes

Por fim, a expectativa é reunir centenas de torcedores no Centro Histórico de Manaus. Assim, o público poderá acompanhar a busca da Seleção Brasileira pela primeira vitória na Copa do Mundo.

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