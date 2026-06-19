Agenda da copa

Seleção de Carlo Ancelotti entra em campo nesta sexta-feira após empate na estreia e pode encaminhar classificação ao 16 avos de final.

Que horas é o jogo do Brasil e Haiti hoje? A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19) pela Copa do Mundo de 2026. Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Haiti às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Veja abaixo onde assistir ao vivo, horário e detalhes da partida.

A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos e, além disso, pode deixar a Seleção Brasileira em situação confortável na luta por uma vaga nos 16 avos de final. Do outro lado, o Haiti tenta conquistar seu primeiro ponto na história dos Mundiais.

Onde assistir Brasil x Haiti ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV Globo

SporTV

ge

SBT

NSports

CazéTV

Brasil busca primeira vitória

A equipe brasileira chega para o duelo pressionada pela necessidade de vencer após o empate na estreia. Ainda assim, Carlo Ancelotti manteve mistério sobre a escalação e afirmou apenas que fará algumas mudanças na equipe titular.

Além disso, Casemiro e Ibañez entram em campo pendurados após receberem cartão amarelo na partida contra o Marrocos. Portanto, um novo cartão deixará os dois suspensos para o confronto diante da Escócia.

Neymar segue fora

Enquanto isso, Neymar continua em recuperação física e sequer deixou a concentração da Seleção em Nova Jersey. A comissão técnica trabalha com cautela e evita estabelecer um prazo para o retorno do camisa 10.

Dessa forma, o atacante também segue como dúvida para o compromisso contra a Escócia, válido pela última rodada da fase de grupos.

Haiti busca resultado histórico

Por outro lado, o Haiti tenta conquistar seu primeiro resultado positivo em Copas do Mundo. A seleção caribenha voltou ao torneio após 52 anos e, até aqui, acumula quatro derrotas em quatro partidas disputadas na história da competição.

Na estreia desta edição, os haitianos perderam para a Escócia por 1 a 0. Agora, precisam pontuar diante do Brasil para manter vivas as chances de classificação ao mata-mata.

Próximo jogo da Seleção Brasileira

Depois de enfrentar o Haiti, o Brasil encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Caso avance na liderança da chave, a Seleção enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que conta com Holanda, Japão, Tunísia e Suécia.

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