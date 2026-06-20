Discussão

Briga começou após comemoração pela vitória do Brasil

Uma confusão durante comemorações da vitória do Brasil sobre o Haiti terminou com um homem morto e outro ferido na noite desta sexta-feira, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O caso ocorreu na Praça Rosália Trotta e está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Discussão entre crianças teria iniciado a confusão

Segundo informações da Polícia Civil, o tumulto teria começado após um desentendimento entre crianças, que evoluiu para uma briga entre adultos.

Durante a confusão, Fábio Ferreira da Silva foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Outro homem, que o acompanhava, foi atingido por coronhadas, recebeu atendimento médico e foi liberado.

Policial militar é apontado como autor dos disparos

O autor dos disparos seria um sargento da Polícia Militar identificado como Wellington Sacramento dos Santos. Ele teria se apresentado espontaneamente à delegacia e prestado depoimento.

De acordo com a investigação, o policial alegou ter sido agredido pelas vítimas antes de efetuar os disparos.

A Polícia Civil informou que o caso segue em apuração e que o policial foi liberado após depoimento, já que não foram identificados, no momento, os requisitos legais para prisão em flagrante.

Vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu

Ferido com dois tiros, um deles no rosto, Fábio foi encaminhado ao Hospital Municipal Rocha Faria, também em Campo Grande, mas já chegou à unidade sem vida, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Polícia Militar e Polícia Civil investigam o caso

A Polícia Militar informou que o agente estava de folga no momento do ocorrido e que a Corregedoria instaurou inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do caso.

A Delegacia de Homicídios da Capital segue investigando o episódio, com coleta de depoimentos e análise de imagens da região para esclarecer a dinâmica da ocorrência.

*Com informações do Extra

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