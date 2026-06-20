Tratamento

Iniciativa oferece consultas gratuitas e tratamento com canabidiol para crianças neurodivergentes

Uma iniciativa voltada ao uso medicinal do canabidiol (CBD) tem mudado a rotina de famílias com crianças neurodivergentes em Fernando de Noronha. O Projeto Noronha oferece consultas médicas gratuitas, distribuição de óleos de canabidiol e acompanhamento especializado para pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento e problemas de saúde mental.

A ação é realizada por meio de uma parceria entre a Associação Brasileira de Estudos dos Canabinóides, a Associação de Mães Atípicas de Fernando de Noronha e a Administração Distrital da ilha.

Tratamento trouxe melhora para criança com autismo e TDAH

Entre os beneficiados está o filho da professora Rayane Dixie dos Santos, de 31 anos. Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista de suporte 2 e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, o menino apresentava crises frequentes de agitação e agressividade.

Após iniciar o tratamento com canabidiol em março deste ano, a família observou redução significativa das crises e melhora no comportamento.

Além dos desafios enfrentados pelo filho, Rayane também relatou impactos em sua própria saúde, desenvolvendo ansiedade generalizada e problemas relacionados ao sono devido à sobrecarga dos cuidados.

Projeto já realizou mais de 120 consultas gratuitas

Em dois mutirões realizados neste ano, a iniciativa promoveu 126 consultas médicas gratuitas e distribuiu 221 frascos de óleo de canabidiol para pacientes da ilha.

Agora, o projeto avança para uma nova etapa com a implantação de uma sede permanente em terreno cedido pela administração local. O espaço deverá oferecer acolhimento, orientação e acompanhamento contínuo às famílias atendidas.

Atenção especial às mães atípicas

Um dos diferenciais da iniciativa é o cuidado voltado às mães de crianças neurodivergentes, grupo frequentemente afetado pela sobrecarga física e emocional.

A presidente da associação de mães do arquipélago, Rebeca Allen, relatou que desenvolveu depressão e transtorno de ansiedade generalizada durante a busca por tratamento para o filho.

Segundo ela, o uso do canabidiol contribuiu para melhorar a qualidade do sono, reduzir a ansiedade e aumentar a capacidade de concentração no dia a dia.

Saúde mental é uma das principais demandas da população

Dados do segundo mutirão realizado na ilha apontam que 70,6% dos atendimentos estavam relacionados à saúde mental.

Os sintomas mais relatados foram ansiedade, insônia, dor crônica, alterações de humor e crises de pânico. Também houve grande procura por atendimento relacionado ao autismo e ao TDAH.

A realidade é agravada pelo isolamento geográfico de Fernando de Noronha, que possui apenas uma unidade pública de saúde e depende de deslocamentos para o continente em casos de maior complexidade.

Como o canabidiol atua no organismo

Especialistas explicam que o canabidiol atua no sistema endocanabinoide, responsável por regular funções importantes do organismo, como sono, humor, resposta ao estresse e processamento sensorial.

Em pacientes com autismo, o CBD pode auxiliar na redução da agressividade, da agitação e da hipersensibilidade sensorial, sem provocar os efeitos sedativos frequentemente associados a alguns medicamentos tradicionais.

Apesar dos resultados positivos observados em diversos pacientes, o tratamento deve sempre ser realizado com acompanhamento médico especializado e avaliação individualizada.

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