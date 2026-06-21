Oportunidade

Com salários de até R$ 5.255,40, as provas estão previstas para agosto e setembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para dois processos seletivos simplificados que somam 9.652 vagas temporárias em todo o país. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior e fazem parte da preparação para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027 e para o Censo da População em Situação de Rua.

Do total de vagas, 8.238 são destinadas a candidatos com ensino médio para atuação no Censo Agropecuário. Outras 1.414 oportunidades contemplam candidatos de níveis médio e superior e atendem tanto ao Censo Agropecuário quanto ao levantamento da população em situação de rua.

Os salários podem chegar a R$ 4.008 no processo seletivo voltado exclusivamente para candidatos de nível médio e a R$ 5.255,40 na seleção que inclui cargos de níveis médio e superior. Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação, desde que o período total não ultrapasse 48 meses.

As provas objetivas estão previstas para os dias 30 de agosto e 27 de setembro, dependendo do cargo escolhido. Com o cronograma definido, especialistas recomendam que os candidatos iniciem imediatamente a organização dos estudos.

Transforme o edital em um plano de ação

A professora Gabriela Marques, do Degrau Cultural, destaca que o primeiro passo para uma preparação eficiente é transformar o edital em uma ferramenta prática de acompanhamento.

“Transforme o edital em checklist. O candidato deve imprimir ou salvar o conteúdo programático e marcar: ‘sei’, ‘não sei’ e ‘preciso revisar’. Isso evita estudar no escuro”, orienta.

Segundo a especialista, a estratégia ajuda a identificar rapidamente os pontos fortes e as disciplinas que exigem maior dedicação, tornando a preparação mais objetiva.

É possível estudar para os dois processos seletivos?

Como as seleções são organizadas por bancas diferentes, muitos candidatos têm dúvidas sobre a possibilidade de conciliar os estudos. A seleção das 8.238 vagas será organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), enquanto o Instituto Avalia será responsável pelo concurso das 1.414 oportunidades.

Para Eduardo Cambuy, coordenador do Gran Concursos, a preparação simultânea é totalmente viável.

“O IBFC costuma apresentar questões menos complexas e mais voltadas à compreensão dos conteúdos. Já a Avalia também trabalha com provas mais teóricas e pouca cobrança de legislação. O perfil de estudo é bastante semelhante”, explica.

De acordo com o especialista, os candidatos podem aproveitar grande parte do conteúdo estudado para ambas as seleções, ajustando apenas pontos específicos de cada edital.

Veja os conteúdos que mais costumam cair

Os professores do Gran Concursos apontam algumas disciplinas que merecem atenção especial durante a preparação:

Língua Portuguesa

Concordância verbal;

Pontuação;

Crase.

Raciocínio Lógico

Argumentação;

Questões de lógica.

Informática

Utilização de softwares;

Planilhas eletrônicas;

Microsoft Word;

Documentos digitais.

Conhecimentos Administrativos

Teoria geral da administração;

Aspectos comportamentais.

Conhecimentos Técnicos

Estudo amplo de todo o conteúdo previsto no edital, já que as últimas provas apresentaram abordagens bastante variadas.

Manter a motivação é um dos maiores desafios

A mentora de concursos Viviane Rocha afirma que o planejamento não deve se limitar aos estudos. Segundo ela, cuidar da saúde física e mental também é decisivo para manter o rendimento até o dia da prova.

“Muitos candidatos acreditam que precisam abandonar o descanso, as atividades físicas e o convívio social. Na prática, esses hábitos ajudam a preservar a motivação, reduzir o desgaste e melhorar o desempenho”, afirma.

Ela recomenda a criação de um cronograma que permita acompanhar a evolução nos estudos, o desempenho em simulados e o índice de acertos em questões.

“A motivação não surge espontaneamente. Ela precisa ser cultivada diariamente por meio de pequenas ações e ajustes na rotina”, acrescenta.

Dicas para os dias que antecedem a prova

Antes da prova

Pesquise o trajeto até o local de aplicação;

Considere o trânsito do fim de semana;

Faça uma visita prévia ao endereço, se possível;

Reduza o tempo gasto em redes sociais;

Pratique atividades físicas moderadas para controlar a ansiedade.

Um dia antes

Evite maratonas de estudo;

Faça apenas revisões leves;

Não tente aprender novos conteúdos;

Separe documentos e materiais exigidos;

Desligue o celular pelo menos duas horas antes de dormir.

No dia da avaliação

Chegue com pelo menos 45 minutos de antecedência;

Evite conversas que possam aumentar a ansiedade;

Mantenha o foco e preserve sua energia mental.

Estratégia pode fazer diferença na nota final

Além do conhecimento acumulado durante a preparação, especialistas afirmam que a gestão do tempo é determinante para um bom desempenho.

Eduardo Cambuy recomenda que o candidato controle o tempo gasto em cada questão para garantir espaço suficiente para o preenchimento do cartão de respostas.

Já o professor Erick Alves, do Direção Concursos, orienta começar pelas disciplinas em que o candidato possui maior domínio.

“Resolver primeiro as questões que você sabe aumenta a confiança e ajuda a entrar no ritmo da prova”, explica.

Se houver dificuldade em alguma questão, a recomendação é seguir adiante e retornar posteriormente. Em casos de dúvida entre alternativas, os especialistas sugerem avaliar qual resposta apresenta a explicação mais completa e coerente com o enunciado.

Com quase 10 mil vagas em disputa e provas previstas para os próximos meses, a combinação entre planejamento, disciplina e estratégia pode ser decisiva para conquistar uma das oportunidades oferecidas pelo IBGE.

*Com informações do Extra

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