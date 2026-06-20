Infraestrutura

Manutenção asfáltica melhora a trafegabilidade na Zona Oeste

A Prefeitura de Manaus segue ampliando os serviços de recuperação da malha viária em diferentes regiões da capital. Neste sábado (20), equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura realizaram obras de manutenção asfáltica na rua São Timóteo, localizada no conjunto Manoel Nogueira, no bairro Nova Esperança, zona Oeste da cidade.

A intervenção teve como objetivo recuperar trechos deteriorados da via, com aplicação de nova massa asfáltica para corrigir desgastes no pavimento e garantir melhores condições de tráfego para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Obras reforçam mobilidade e segurança viária

De acordo com a Seminf, a ação integra o cronograma permanente de manutenção viária executado pela Prefeitura de Manaus em todas as zonas da cidade. O trabalho busca oferecer mais segurança, conforto e fluidez ao trânsito, além de preservar a infraestrutura urbana.

O secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, destacou que as obras atendem demandas da população e contribuem para o desenvolvimento da capital.

“Seguimos avançando com obras de recuperação viária em todas as zonas da capital, sempre atentos às demandas da população e às necessidades identificadas pelas nossas equipes técnicas. Por determinação do prefeito, trabalhamos diariamente para recuperar trechos comprometidos e melhorar a mobilidade urbana”, afirmou.

Manutenção viária avança em toda a capital

A Prefeitura de Manaus mantém frentes de trabalho em diversos bairros, priorizando a recuperação de vias com problemas estruturais e garantindo melhores condições de deslocamento para a população.

As ações fazem parte da estratégia municipal de fortalecimento da mobilidade urbana, promovendo mais segurança viária, acessibilidade e qualidade de vida para os moradores da capital amazonense.

*Com informações da assessoria

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